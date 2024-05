Scherma, la Libertas Salò campione regionale a squadre di fioretto under 12

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

È la Scherma Libertas Saló a conquistare il primo posto al campionato regionale a squadre GPG per la categoria Under 12 Fioretto Maschile. Sabato 18 maggio al PalaCUS di Pavia si è svolto il campionato regionale a squadre di fioretto Under 14 Formula di gara a gironi e dirette raggruppando la squadre degli Under 12 composte dagli atleti di due categorie: Giovanissimi del 2012 e Maschietti del 2013; Raggruppate due categorie anche per gli atleti della squadra Under 14 composta dai Ragazzi de 2011 e dagli Allievi del 2010. Per la squadra Scherma Libertas Saló categoria Under 12 il maestro Alessandro Bacci e l’istruttore Alessandro Caporella hanno convocato la squadra composta dai seguenti atleti: Mattia Salvatore 2012, Umberto Aime 2013, Alessandro Molteni 2013 e Simone Fiocca 2013. La Scherma Libertas Saló parte prima in classifica avendo schierato gli atleti con il miglior punteggio ranking nazionale di tutti i partecipanti al campionato. La gara inizia fin dai primi assalti molto bene, gli atleti della Libertas Saló durante le qualificazioni hanno vinto tutti gli incontri del girone.

Hanno iniziato il girone tirando con la CDS Mangiarotti vincendo 36 a 10, proseguito poi con la Pro Patria Et Libertate Busto Arsizio vincendo 36 a 7 infine con la Scherma Sebino hanno vinto 36 a 14. La Libertas Scherma Saló si qualifica confermando la prima posizione anche della classifica dei gironi. Salta di diritto la prima diretta, la seconda diretta contro la squadra Escrime and Sport viene vita 36 a 13 raggiungendo cosi le semifinali, dove incontra la squadra Fencing Different vincendo nuovamente 36 a 9 arrivando così in finale! La finale con la Bresso Associazione Schermistica, già incontrata nella gara a squadre nazionali di Ariccia in febbraio, viene vinta dalla Scherma Libertas Saló per 36 a 25 conquistando così il titolo di campione regionale 2024 under 12.

Le parole del maestro Alessandro Bacci : “Finale col botto per Libertas Salò, i fiorettisti cat. Maschietti/giovanissimi vincono anche il titolo regionale a squadre. Condotta di gara senza errori da parte dei nostri ragazzi Aime Umberto, Fiocca Simone, Molteni Alessandro e Salvatore Mattia. Che con ottima tecnica e determinazione hanno sbaragliato tutte le squadre concorrenti. Una grande annata per i nostri atleti ricca di soddisfazioni”. Si conclude così la stagione 2023/24 che ha regalato alla Scherma Libertas Saló traguardi straordinari grazie al duro lavoro, impegno e costanza di tutti gli atleti, la grande preparazione e dedizione dei maestri ed al sostegno e supporto del direttivo dell’associazione schermistica.