Sarnico Lovere run, svelata la t-shirt firmata Joma

Così bella da non poter mancare, veloce e scorrevole mentre si specchia nel blu del Lago d’Iseo, è questa la Sarnico Lovere Run che andrà in scena dal 20 al 22 aprile, giunta alla 12^ edizione grazie all’impegno organizzativo di Moving Factory SSD. Un weekend che sa di anticipo di vacanza e che, allo stesso tempo profuma di emozioni dello sport grazie alle gare per tutti, ciascuno al proprio ritmo e sulla propria distanza.

Ad aprire le danze sabato 20 aprile alle ore 14.30 la Kids Run che si svolgerà allo Stadio Comunale di Sarnico. Chi volesse godersi il paesaggio, domenica 21 aprile, con partenza alle 9.10, potrà partecipare alla Riva di Solto – Lovere che si snoda lungo gli ultimi 6 km del percorso, mentre la manifestazione agonistica prenderà il via da Sarnico alle 9.30 da dove migliaia di runner giungeranno, dopo aver percorso poco più di 25 km, al Porto di Lovere. Il weekend di gare non finisce qui, lunedì 22 aprile alle ore 9.00 dopo una breve traghettata in motonave partirà da Montisola ‘La Corsa dei Campioni’, 9 km con diversi campioni della Sarnico Lovere Run con partenza alle 9.45. Per i partecipanti, compresi nella quota di iscrizione il trasporto in motonave e la possibilità di lasciare a bordo la sacca e, al termine, aperitivo con bollicine e degustazione di prodotti tipici.

E’ il partner tecnico Joma a firmare la T-shirt commemorativa dell’evento. Tutti campioni non solo durante la gara ma ogni volta che la t-shirt sarà indossata in allenamento, vestendo ricordi speciali. Color corallo con un inserto giallo nel quale è inserita la distanza di 25k per la Sarnico Lovere Run, bianca per la non competitiva Riva di Solto – Lovere 6 km, sarà consegnata a tutti gli atleti iscritti alla manifestazione.

Partenza in piazza XX Settembre a Sarnico, situata all’estremità meridionale del lago, centro nevralgico per le migliaia di appassionati di sport, natura e benessere che ogni anno scelgono il Lago d’Iseo come meta turistica. Si attraversa il comune di Predore, da cui bene si apre la visuale sulla sponda bresciana del Lago d’Iseo, lungo un percorso pianeggiante, con la sola eccezione di qualche strappetto nella seconda metà di gara. Un vero e proprio viaggio in un paesaggio affascinante nel quale l’attenzione dei podisti sarà catturata da Monte Isola, la più grande isola dei laghi europei e uno dei borghi più belli d’Italia, caratterizzato da vegetazione mediterranea e sede di svolgimento de ‘La Corsa dei Campioni’ 9 km da correre lunedì 22 aprile con i vincitori della Sarnico Lovere Run. Il tracciato si snoda lungo l’abitato di Tavernola Bergamasca e di Riva di Solto, uno dei borghi medievali meglio conservati del sebino e nel quale è possibile visitare l'anfiteatro naturale del Bogn, una magnifica conformazione di faraglioni a strapiombo sul lago che celano piccole baie e spiagge di ghiaia che, per questa edizione, è il tema della medaglia finisher e da dove partirà la manifestazione non competitiva di 6 km . Rocce a picco, tipico paesaggio costiero, lungo gli ultimi km, tra Castro e Lovere, prima di arrivare al porto turistico di Lovere, un anfiteatro aperto sulla natura, paesaggio romantico ed incantato che farà parte della ricca collezione di ricordi per tutti gli atleti.

Le iscrizioni della Sarnico Lovere Run sono aperte fino alle ore 24 del 18 Aprile 2024, CLICCA QUI. Cambio tariffa il 10 aprile 2024. Fino al 10 aprile è possibile iscriversi anche alla combinata 12^ Sarnico Lovere Run + 8^Bibione Half Marathon alla quota di 55,00 €.