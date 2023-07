Sci nautico: a San Gervasio una tappa della Pro Tour

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

L'evento di Sci Nautico, di portata internazionale, si svolgerà sul suggestivo lago artificiale di San Gervasio Bresciano, che si prepara a ospitare i migliori slalomisti di sci nautico provenienti da tutto il mondo pronti a contendersi il gradino più alto del podio. La San Gervasio Pro Am rappresenta la prima tappa europea mai creata del Pro Tour, un evento di prestigio che ha ispirato gli organizzatori di competizioni in tutto il Vecchio Continente sin dal suo debutto nel 2014.



Grazie alle capacità organizzative, all’accoglienza e alla bellezza del bacino che sorge in mezzo al verde, la scuola di Sci Nautico accoglie atleti da tutto il mondo e spettatori da tutta la provincia.



Tra i protagonisti attesi sulle acque del Lago di San Gervasio questo weekend, spiccano l’inglese ex campione del mondo Freddie Winter e il connazionale William Asher. Il campione italiano Matteo Luzzeri, reduce dal recente successo alla Monaco Slalom Cup, sfiderà i migliori atleti per conquistare il titolo sulle acque di casa. Non mancheranno il campione europeo Thomas Degasperi e il giovane romano Brando Caruso, tra i più forti slalomisti al mondo. Nel campo femminile, la canadese campionessa del mondo Jaimee Bull difenderà il suo titolo, ma dovrà affrontare la francese Manon Costard, medaglia d’oro ai Campionati Europei, e la statunitense Allie Nicholson reduce da un’ottima prestazione in Grecia. Tra le atlete italiane in gara, si distingue l'azzurra Alice Bagnoli.



L'evento prenderà il via venerdì 14 luglio con le gare riservate agli atleti amatoriali Under 14, Open e Senior. Sarà un'occasione per ammirare l'abilità di talenti come Genadi Guralia, uno degli allenatori della prestigiosa scuola di nautico sangervasina, il cremonese Alberto Ghisi e il giovane alfianellese, Edoardo La Malfa.

Sabato 15 luglio sarà dedicato ai round di qualificazione per le finali testa a testa, ad eliminazione diretta tra i primi 8 atleti professionisti e i primi 4 atleti Junior. Le attesissime finali dei professionisti si terranno domenica 16 luglio dalle 12:00, seguite dalle finali degli amatori.



L'emozione è palpabile, specialmente perché soltanto due settimane dopo, sempre a San Gervasio, avranno luogo i Campionati Europei Open. La San Gervasio Pro Am rappresenta un'ulteriore occasione per gli atleti europei di misurarsi e prepararsi nel contesto unico del bacino di San Gervasio. Non resta che attendere con trepidazione il via di questa gara: Il Jolly Ski e il comune di San Gervasio Bresciano si apprestano ad accogliere spettatori da tutta la provincia per godere dello spettacolo e dell’adrenalina che questo sport acquatico sa dare.