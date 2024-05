Nuoto, record del mondo per Federico Bicelli nei 200 stile

Federico Bicelli ha stabilito un nuovo record del mondo nei 200 metri stile libero categoria S7, segnando il tempo di 2:11.30 alle World Series di Berlino.

Durante le World Series di Berlino, una delle competizioni più prestigiose del nuoto paralimpico, l’atleta di Borgosatollo della Polisportiva Bresciana No Frontiere Onlus Asd ha dimostrato una performance eccezionale. Con il tempo di 2:11.30, ha battuto il precedente record mondiale, dimostrando ancora una volta la sua abilità e dedizione. Il nuovo primato mondiale nei 200 stile libero S7 non è solo una vittoria personale per Bicelli, ma anche un momento di grande orgoglio per l’Italia. Per Federico Bicelli è un risultato eccezionale che arricchisce ancor di più il suo palmares, ma soprattuto segna un nuovo standard nel nuoto paralimpico.

Il campione bresciano sarà in vasca fino a domenica 2 giugno con l’obiettivo di centrare altri risultati importanti.

Le gare, gli orari e dove vederle

30 Maggio 2024: 200 stile libero qualificazioni dalle ore 9:00 - finali dalle ore 17:00

31 Maggio 2024: 100 stile libero qualificazioni dalle ore 9:00 - finali dalle ore 17:00

01 Giugno 2024: 400 stile libero qualificazioni dalle ore 9:00 - finali dalle ore 17:00

02 Giugno 2024: 100 dorso qualificazioni dalle ore 9:00 - finali dalle ore 16:00

Le gare in diretta a questo link.