Nuoto, medaglia d’oro per Federico Bicelli nei 100 stile

Federico Bicelli ha conquistato la medaglia d'oro nei 100 metri stile libero categoria S7 alle World Series di Berlino, con un eccezionale tempo di 1:00.86. Un successo straordinario che arriva dopo aver stabilito il primato mondiale nei 200 stile libero S7 durante il primo giorno della competizione.

L'atleta bresciano, originario di Borgosatollo, ha iniziato le World Series di Berlino con il botto: record del mondo all’esordio e medaglia d’oro il giorno successivo. Federico Bicelli ha dominato sin dalle prime bracciate, mantenendo un ritmo sostenuto e dimostrando una tecnica impeccabile. La sua determinazione e concentrazione lo hanno portato a tagliare il traguardo in prima posizione confermando il suo stato di forma eccezionale. Per il nuotatore della Polisportiva Bresciana No Frontiere Onlus Asd è la prima medaglia in questa rassegna, ma ora l'attenzione si sposta sui prossimi impegni in vasca: 400 stile libero e 100 dorso.

Le gare, gli orari e dove vederle

01 Giugno 2024: 400 stile libero qualificazioni dalle ore 9:00 - finali dalle ore 17:00

02 Giugno 2024: 100 dorso qualificazioni dalle ore 9:00 - finali dalle ore 16:00

Qui si possono seguire le gare in diretta.