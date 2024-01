Nuoto, il bresciano Michele Lamberti convocato per i Mondiali di Doha

Grande traguardo per il nuotatore bresciano Michele Lamberti, convocato in Nazionale dal direttore tecnico Cesare Butini per partecipare ai XXI campionati mondiali in vasca lunga che si disputeranno a Doha, in Qatar, all’Aspire Dome dall’11 al 18 febbraio.

Figlio d’arte dei nuotatori due nuotatori Giorgio Lamberti (primo nuotatore italiano maschile a vincere una medaglia d'oro in un campionato mondiale) e Tanya Vannini, ha conquistato la convocazione grazie agli ottimi risultati sinora raggiunti.

Il palmarès

Il palmarès del giovane 23enne tesserato per Fiamme Gialle e Gam Team è già di tutto rispetto: bronzo nella 4x50m misti e nella 4x50m misti mista ai Mondiali in vasca corta di Abu Dhabi 2021; oro nella 4x100 misti e argento nella 4x100 misti mista agli Europei di Roma 2022; oro nella 4x50m misti, argento nei 50m dorso, nei 100m farfalla, nella 4x50m misti mista e bronzo nei 200m dorso agli Europei in vasca corta di Kazan 2021.