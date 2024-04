Mirko testa è di nuovo campione italiano di handbike

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Avezzano nel 2022, Codogno nel 2023, Montesilvano nel 2024. Da tre anni, a livello nazionale la categoria MH3 dell’handbike conosce un solo dominatore: Mirko Testa. La stella dell’Active Team La Leonessa ha completato il suo personalissimo tris ai Campionati italiani di paraciclismo, conquistando per la terza volta di fila la maglia tricolore nella prova in linea. Un successo che per un atleta capace la scorsa estate di vincere il titolo mondiale può sembrare di ordinaria amministrazione, e invece conferma una volta di più le qualità del bergamasco classe 1998, a maggior ragione in un periodo nel quale la preparazione è focalizzata su altri obiettivi più prestigiosi, come il bis iridato e il sogno delle Paralimpiadi di Parigi 2024.

Eppure, ancora una volta ha vinto lui, tagliando per primo il traguardo di Montesilvano (provincia di Pescara, Abruzzo) e permettendo alla società bresciana di chiudere a testa alta un weekend difficile e carico di sfortuna, in particolare per i problemi che nella gara di sabato hanno costretto al ritiro sia Christian Giagnoni (tricolore a cronometro nel 2023) sia Mirko De Cortes, altri due dei papabili per il tricolore. Complessivamente, oltre al successo di Testa (poi quinto a cronometro all’indomani) per gli atleti Active sono arrivati altri quattro piazzamenti sul podio: due da parte di Simona Canipari (terza nella categoria WH2 sia nella gara in linea sia in quella a cronometro) e altrettanti da Mirko Pini, secondo a cronometro e terzo in linea nelle gare di paraciclismo standing, categoria MC3. Dopo i ritiri di sabato, Giagnoni e De Cortes si sono parzialmente rifatti nella gara a cronometro, conquistando due quarti posti (rispettivamente nell’MH4 e MH5), così come ha fatto nell’MH2 Omar Rizzato, che ha mancato il podio per un soffio in entrambe le gare.

Da segnalare anche il buon quinto posto nell’MC4 di Nico Sartini. “Nel complesso siamo stati un po’ sfortunati – il commento di capitan Sergio Balduchelli –, ma quest’anno è andata così. Ogni tanto capita e bisogna accettarlo. È stata comunque una bellissima gara, che chiudiamo con grande felicità per la conferma tricolore di Mirko Testa e per gli altri quattro podi conquistati dai nostri atleti”. Una soddisfazione ribadita da Marco Colombo, presidente di Active Sport, in Abruzzo al seguito della squadra. “Abbiamo difeso il tricolore di Mirko – ha detto – e ci siamo confermati competitivi con tutti gli atleti, raccogliendo soddisfazioni che per noi valgono doppio. Perché in un panorama nel quale molte società puntano forte su atleti in grado di garantire un determinato tipo di performance, è doveroso ricordare che la nostra strategia è diversa: l’Active Team La Leonessa rimane una squadra aperta a tutti, con in primis l’obiettivo di favorire l’inclusione sociale attraverso lo sport, a tutti i livelli. Le nostre eccellenze le abbiamo costruite in casa, e continuiamo a lavorare quotidianamente per reclutamento e formazione”.

Campionati italiani assoluti 2024 – Montesilvano (Pescara) I risultati degli atleti dell’Active Team La Leonessa nella prova in linea Cat WH2 – 3° Simona Canipari. Cat. MH2 – 4° Omar Rizzato. Cat. MH3 – 1° Mirko Testa. Cat. MH4 – Christian Giagnoni ritirato (problemi meccanici). Cat. MH5 – Mirko De Cortes ritirato (problemi fisici). Cat. MC3 – 3° Mirko Pini. Cat. MC4 – 5° Nico Sartini. Campionati italiani assoluti 2024 – Montesilvano (Pescara) I risultati degli atleti dell’Active Team La Leonessa nella prova a cronometro Cat WH2 – 3° Simona Canipari. Cat. MH2 – 4° Omar Rizzato. Cat. MH3 – 5° Mirko Testa. Cat. MH4 – 4° Christian Giagnoni. Cat. MH5 – 4° Mirko De Cortes. Cat. MC3 – 2° Mirko Pini. Cat. MC4 – Nico Sartini non classificato.