Bronzo Mondiale per il bresciano Lamberti nella 4x100 mista uomini

Ancora una medaglia per l’Italia del nuoto che poche ore fa è salita sul terzo gradino del podio nella 4x100 mista uomini alle spalle di Stati Uniti e Olanda. È l’ultima medaglia Azzurra ai Mondiali di Doha e stavolta parla anche un po’ bresciano. Nella staffetta tricolore composta da Nicolò Martinenghi, Alessandro Miressi, Gianmarco Sansone, infatti, c’è anche il bresciano Michele Lamberti (seconda da sinistra nella foto).

I quattro atleti, che questa mattina avevano staccato anche il pass olimpico, si sono ripetuti nel pomeriggio riportando l’Italia sul podio mondiale a distanza di due anni dall’oro di Budapest 2022.

Il nuotatore 23enne della GAM Team Brescia, che nel primo pomeriggio aveva chiuso al settimo posto la finale dei 50 dorso, s’è rifatto nella staffetta chiudendo la sua frazione con il tempo di 54"28.

Per il giovanissimo Lamberti, i Mondiali di Doha si chiudono quindi in crescendo e con tanto ottimismo per i prossimi impegni.