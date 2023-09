Clamoroso Jacobs: annuncia il nuovo allenatore e se ne va negli States

Buon compleanno Marcell Jacobs. Il campione olimpico di Desenzano del Garda compie 29 anni il 26 settembre. È già decollato con la sua bella, Nicole Daza, direzione Sudafrica e Botwsana: è qui che trascorreranno insieme tre settimane di vacanza prima di tornare (letteralmente) in pista. Ma la notizia, a dirla tutta, è un'altra: dopo il clamoroso divorzio (sportivo) con il suo allenatore, il golden coach Paolo Camossi, Jacobs ha rivelato quello che sarà il suo futuro agonistico.

Con una dichiarazione rilasciata alla Fidal, la Federazione italiana di atletica leggera, Jacobs ha infatti annunciato colui che sarà il suo nuovo allenatore: l'americano Rana Reider, 53 anni, di stanza a Jacksonville, Florida. Lo sprinter gardesano, fresco di medaglia d'argento ai Mondiali di Budapest nella staffetta 4x100 azzurra, si trasferirà negli States per giocarsi la grande sfida delle Olimpiadi 2024, in scena la prossima estate a Parigi.

Le parole di Marcell Jacobs

“Sono felice di annunciare che il mio nuovo allenatore è Rana Reider – dice Jacobs –. Avevo detto che la decisione sarebbe stata rapida, anche perché i mesi che mi separano da Parigi 2024 non sono molti e voglio sfruttarli al massimo per ritrovare la piena forma fisica. Mi allenerò principalmente in Florida, con atleti di livello mondiale come Andre De Grasse (Canada), Trayvon Bromell (Stati Uniti), Abdul Hakimi Sani Brown (Giappone). Ho un grande obiettivo: tornare a far sventolare la bandiera italiana il più alto possibile alle Olimpiadi di Parigi”.

“Ringrazio la Fidal, il Coni e le Fiamme Oro – continua Jacobs – per avermi dato piena fiducia anche in questa occasione. Cambiare a volte è necessario. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato con me in questi anni, contribuendo al raggiungimento di risultati eccezionali, in particolare coach Paolo Camossi. A Roma mi sono trovato benissimo – conclude –, sostenuto dal calore straordinario dei romani. Adesso mi impegnerò al massimo, come sempre, per tornare a dare gli italiani le emozioni che hanno vissuto a Tokyo 2020”.