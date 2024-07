LovereTri, vincono Nicola Duchi ed Eva Serena

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Il LovereTRI ha rispettato tradizioni e pronostici, che la vogliono competizione da conquistare passo dopo passo, lungo percorsi impegnativi. La pioggia, oggi, caduta a scrosci nelle prima ore di gara, ha ulteriormente alzato il livello della sfida bagnando l’asfalto della frazione ciclistica. Emozioni allo stato puro, gare combattute e con rivoluzioni di posizioni. E il tempo meteorologico che è poi girato sul “nuvoloso”, perfetto per continuare a gareggiare. Due le competizioni in programma: il medio (1,9 km di nuoto, 90 km di ciclismo e 21 km di corsa) e il 37.2 no draft (900 m di nuoto, 30 km di ciclismo e 6,3 km di corsa). Oltre 600 i triatleti al via, tutti protagonisti al di là della classifica. 16 i Paesi rappresentati, a dimostrazione che il LovereTRI parla la lingua universale della triplice arrivando in tutto il mondo. Nel triathlon medio hanno dominato Nicola Duchi (DoloTeam) in 3:57’59” ed Eva Serena (DDS-7MP Triathlon Team) in 4:20’32”. Sono stati i più veloci nel 37.2 il belga Luca Lebrun, in 1:28’27”, e l’atleta del Tritaly ASD Alessia Roggiero in 1:43’11”.

Quella di Nicola Duchi (DoloTeam) nel LovereTRI su distanza media è stata una vittoria “in progressione”. A uscire per primo dall’acqua è stato il duo Matteo Montanari (Venus Triathlon) e Andrea Figini (DDS-7MP Triathlon Team), seguito proprio da Duchi. Montanari e Figini hanno tenuto la testa della corsa, uno dietro l’altro, fino al terzo dei quattro giri della frazione ciclistica, quando il portacolori del DoloTeam ha aumentato il ritmo e prima li ha raggiunti e poi si è involato, solo e al comando, verso la zona di transizione ciclismo-corsa. Nella prova a piedi ha ulteriormente incrementato il vantaggio sui diretti inseguitori e ha tagliato per primo il traguardo dopo 3:57’59”. Figini ha chiuso in seconda posizione in 4:01’55” e Montanari in terza in 4:02’54”. In campo femminile che potesse essere il giorno di Eva Serena lo si è capito fin dalle prime battute, quando l’atleta del DDS-7MP Triathlon Team ha chiuso il nuoto in testa, fianco a fianco con l’austriaca Lisa-Maria Dornauer. La triatleta italiana, in bicicletta, ha chilometro dopo chilometro costruito la sua vittoria, guadagnando sempre più margine sulla seconda. La mezza maratona finale non ha fatto altro che confermare la sua ottima forma. Si è così seduta sul trono del LovereTRI per la seconda volta, dopo quella del 2022. Serena ha chiuso la sua fatica dopo 4:20’32”. L’austriaca, che ha scelto la gara di FollowYourPassion per il suo rientro agonistico dopo un infortunio, si è classificata seconda, in 4:45’14”. Terza è giunta Elisabetta Stocco (Buonconsiglio Nuoto) in 4:52’38”.

Nicola Duchi (DoloTeam), vincitore della competizione su distanza media: «Non ho rischiato nel nuoto e per tre quarti della competizione, stando sempre attento a non perdere molto tempo rispetto ai due battistrada Montanari e Figini. Nell’ultimo giro della frazione sui pedali sentivo le gambe girare bene e ho aumentato la velocità, conquistando la testa della corsa. A piedi ho fatto la mia performance, tenendo un buon ritmo, sempre senza strafare». Eva Serena (DDS-7MP Triathlon Team), vincitrice della competizione su distanza media: «Oggi stavo davvero bene. Cosa mi aspettavo? In realtà, nulla, non mi ero prefissata nulla e non l’ho fatto neanche durante la gara. Sono andata avanti, frazione dopo frazione, ascoltando il mio corpo, che non mi ha mai contrastato. Felice di aver vinto per la seconda volta questa bellissima gara».

Sulla distanza atipica, che anche quest’anno ha convinto e divertito tutti, a salire sul più alto gradino del podio sono stati il belga Luca Lebrun e la portacolori della Tritaly ASD Alessia Roggiero. Incerto fino all’ultimo l’arrivo maschile. Lebrun, che ha tagliato il traguardo dopo 1:28’27”, ha infatto vinto la volata con lo statunitense Chad Whittington, che ha fermato il cronometro a 1:28’29”. Terzo è giunto Alessandro Comai (Venus Triathlon), in 1:29’43”. Tra le donne Alessia Roggiero, con il tempo di 1:43’11”, ha imposto un gap di più di 5 minuti alla seconda classificata Giulia Micheli (Millennium Triathlon), in 1:48’29”. Shara Giuliano (Triatletica Mondovì) ha completato il podio in 1:49’24”.

«Ho praticato sport anch’io, anche se non così faticoso. E so quanto lo sport sia vita e famiglia – ha dichiarato Claudia Taccolini, neoeletto sindaco di Lovere –. Sono felice di essere qui a celebrare una giornata di sport. L’applauso principale va a Luca Lamera e a tutto il suo team organizzativo per questo spettacolo.»

Il LovereTRI è stata la terza tappa del Triathlon Series by FollowYourPassion 2024, il circuito dedicato alla triplice disciplina che, grazie alla rinnovata collaborazione con Alé, brand di abbigliamento ciclistico e di triathlon, metterà in palio un ricco montepremi dedicato alle squadre che porteranno al via dei quattro appuntamenti il maggior numero di atleti. Archiviati i primi tre appuntamenti – il MilanoTRI il 20 aprile, il ChiaTRI il 27 aprile e oggi il LovereTRI – non resta che aspettare di vivere il gran finale, con la consegna dei premi, al PeschieraTRI il 5 e 6 ottobre prossimi. A ogni gara, inoltre, i vincitori della distanza più lunga hanno ricevuto e riceveranno un premio speciale: la partecipazione a un evento del circuito FollowYourPassion del 2025 a loro scelta. IL 2024 DI MG SPORT Anche nel 2024 MG Sport con il brand FollowYourPassion si conferma organizzatore leader nel mondo dell’endurance, con gare di corsa, ciclismo su strada e mountain biking, nuoto in acque libere e triathlon. Ben 17 gli eventi in calendario. Il calendario 3 febbraio – Bergamo Urban Night Trail 4 febbraio – Bergamo21 20 aprile – MilanoTRI – Idroscalo 20 aprile – Milano10K 25 aprile – ChiaSWIM (Chia Sport Week) 27 aprile – ChiaTRI (Chia Sport Week) 28 aprile – Chia21 (Chia Sport Week) 5 maggio – Olbia21 18 maggio – The Loop Roma 7 luglio – LovereTRI 27 luglio – Alta Valtellina Bike Marathon 14 settembre – F1re-12H Circuit Cycling Marathon 15 settembre – Monza21 5-6 ottobre – PeschieraTRI 20 ottobre – The Loop Milano 24 novembre – Milano21 MontBlanc Granfondo – coming soon