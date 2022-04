Tiro a volo, la Coppa del Mondo fa tappa a Lonato: attesi quasi 500 atleti

Tra pochi giorni sulle pedane del Trap Concaverde di Lonato del Garda saliranno i migliori tiratori del mondo. La quarta prova di Coppa del Mondo di tiro a volo sarà infatti ospitata dalla struttura gardesana. Undici i giorni di gara: dal 19 al 30 aprile.

L'evento è stato presentato ufficialmente martedì mattina nelle sale di Palazzo Lombardia. La conferenza è stata aperta da Antonio Rossi, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega allo Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi.

"Mi fa piacere presentare qui la Coppa del Mondo di Tiro al volo - ha detto Rossi - perchè Regione Lombardia in questa sede vuole essere la casa dello sport. E vogliamo continuare ad esserlo fino alle Olimpiadi del 2026". All'incontro con la stampa hanno partecipato anche Ivan Carella, presidente Comitato organizzatore e del Trap Concaverde, Roberto Tardani, sindaco di Lonato del Garda e Marco Riva, presidente Coni Lombardia.

La Coppa del Mondo di tiro a Volo sarà ospitata al Trap Concaverde di Lonato del Garda. Una struttura di eccellenza, situata nell'incantevole paesaggio delle colline moreniche, alle porte del lago di Garda. Attiva fin dal 1982, è considerata uno dei più importanti impianti di tiro a Volo del mondo.

Dal 19 al 30 aprile, per undici giorni, sono attesi 481 atleti provenienti da 70 Paesi, circa 1000 persone tra staff e preparatori atletici, con un indotto turistico stimato sul Comune di Lonato del Garda, attorno alle duemila presenze.

"Una manifestazione con numeri importanti - ha fatto presente Rossi - in termini di presenze e di indotto economico, numeri che lo sport produce. Grazie alla copertura mediatica offerta da Raisport, si avrà modo anche di mostrare al pubblico un impianto di tiro che è un'assoluta eccellenza, come ho avuto modo di vedere. Per gli atleti è bello poter gareggiare in impianti del genere, costruiti in maniera perfetta e arricchiti da dotazioni tecnologiche di ultima generazione".

"Organizzare questo tipo di eventi non è facile, specialmente dopo due anni di pandemia. Ne approfitto quindi anche per invitare ad assistere alle gare dal vivo - ha proseguito Rossi - dato che la partecipazione è gratuita e le emozioni sono sicuramente diverse e più intense rispetto a quello che trasmettono i social e la televisione".

"A sostegno dello sport - ha concluso Rossi - Regione ha appena aperto un bando da quasi due milioni di euro destinato alle federazioni sportive; tenete conto che in Lombardia ci sono tutte le federazioni, circa il 20-25% dell'attività nazionale, quindi sono tante le società che vogliono gareggiare per ottenere questo importante contributo".