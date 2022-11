La Brescia art marathon evento ufficiale di Bergamo e Brescia capitale italiana della cultura 2023

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Sarà un’edizione davvero particolare ed emozionale quella della Gruppo Bossoni Brescia Art Marathon, che si correrà domenica 12 marzo 2023. E non solo perché partenza e arrivo saranno in Piazza Loggia, in centro storico, ma anche perché chi deciderà di esserci si troverà a correre in una città in pieno fermento, che ha voglia di mostrare al mondo, attraverso le sue bellezze artistiche, ma anche un fitto e importante calendario di mostre, eventi e iniziative, che si può e si deve rinascere. Brescia, con Bergamo, infatti, l’anno prossimo sarà Capitale Italiana della Cultura e Gruppo Bossoni Brescia Art Marathon è stata inserita ufficialmente nel calendario degli eventi del progetto: «Siamo orgogliosi di essere tra i protagonisti ufficiali di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023, un progetto che tutti, non solo noi bresciani, leggiamo come segno di speranza, orgoglio e rilancio dopo la drammatica esperienza pandemica. Invito tutti i runner a venire a vivere con noi questa edizione particolare, un’edizione da correre con le gambe ma anche con il cuore. Sarà tra l’altro l’occasione giusta per conoscere la bellezza ma anche il carattere di Brescia», le parole di Loretta Pagliarini, responsabile dell’A.S.D. Rosa Running Team.

Distanze e percorsi

Domenica 12 marzo si correranno la maratona con i suoi 42,195 km, la mezza maratona da 21,097 km e la 10 km, tre distanze capaci di soddisfare tutti i tipi di corridori. Partenza e arrivo di tutte e tre le competizioni saranno in zona Piazza Loggia. Inediti i percorsi, che in questi giorni saranno misurati e omologati dalla Fidal e verranno così descritti nel dettaglio.

Black Friday e cambio quota

Venerdì 25 novembre, in occasione del “black friday” sarà possibile iscriversi alle tre gare della Gruppo Bossoni Brescia Art Marathon usufruendo di uno sconto sulla quota di iscrizione. Fino a mercoledì 30 novembre il pettorale della maratona ha un costo di 38,00 euro, quello della mezza maratona di 25,00 euro e quello della 10 km di 10 euro. L’iscrizione va effettuata online sul sito www.bresciamarathon.it C

Convenzione con gli hotel

Il comitato organizzatore ha rinnovato la partnership con il gruppo Hotel Brescia anche per l’edizione 2023. I runner potranno così prenotare nelle migliori strutture ricettive della città a un prezzo agevolato. Tutte le convenzioni sul sito ufficiale BAM.

La maglia ufficiale

La t-shirt ufficiale sarà, come lo scorso anno, firmata da Luanvi e presenterà il logo di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023. «Ma non solo – aggiunge Loretta Pagliarini –, stiamo definendo gli ultimi dettagli ma posso svelare in anteprima che sarà raffigurato uno dei simboli della città. Sarà una maglia da collezione.» Per info: www.bresciamarathon.it - press@rosassociati.it 030-9898006