Gambe in spalla: a Vestone torna la Ivars Tre Campanili Half Marathon

Gambe in spalla: domenica 7 luglio torna a Vestone la Ivars Tre Campanili Half Marathon, XVII edizione. Appuntamento ormai cult dell'estate sportiva bresciana, l'evento accoglie una mezza maratona che è gara nazionale Fidal: l'azienda Ivars spa di Vestone si riconferma title sponsor della manifestazione, con il patrocinio del Comune. “Siamo felici di continuare questa tradizione sportiva – il commento di Carlo Ebenestelli, presidente di Ivars spa –: per noi è una gara importante e ci piace vedere il nostro paese animato dai tanti sportivi che ogni anno partecipano alla mezza maratona”.

La Ivars Tre Campanili Half Marathon

Atleti (e campioni) da tutta Italia e dall'estero, con una vasta gamma di top runners tra cui Luca Merli, vincitore della scorsa edizione, e gli atleti keniani Benjamin Serem, Abraham Ekwam e Antony Maina. La presentazione dei top runners è prevista per sabato 6 luglio, dalle 19 in poi in Piazza Garibaldi a Vestone: sarà una grande festa, al ritmo di spiedo, polenta e birra artigianale. Sono già 320 gli atleti in gara: le iscrizioni si concluderanno il 4 luglio o comunque al raggiungimento degli 800 iscritti, soglia massima tra gara competitiva e non competitivi. Per gli indecisi last minute, iscrizioni (ri)aperta in loco la mattina del 7 luglio (ma a prezzo maggiorato). La Ivars Tre Campanili prenderà il via allo scoccare delle 9.30, da Piazza Garibaldi: saranno premiati gli Assoluti e i primi classificati di ogni categoria, ma sono previsti premi speciali anche per le società sportive con almeno 20, 25 e 30 atleti giunti al traguardo.

Per i più piccoli, sabato 6 luglio un gustoso antipasto: il parco di Nozza di Vestone ospiterà (dalle 16.30) la Kids Run, un momento divertente dedicato a bambini e ragazzi di età compresa tra i 5 e i 12 anni. Nota tecnica: per la prima volta, dopo 16 anni sotto la guida di Paolo Salvadori, la direzione sportiva e l'organizzazione passano all'associazione Asd Podisti Urago Mella. Gabriele Campana è il nuovo direttore tecnico nonché presidente del comitato organizzatore.