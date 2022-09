Una handbike per Giammarco Pini, grazie ad active sport e “una pedalata per la giustizia”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Active Sport è sempre in primo piano. Nelle competizioni, di paraciclismo, di tennis in carrozzina o altre. Nel sociale, con progetti di vario genere. E anche in termini di reputazione, costruita in quasi quindici anni di attività sul territorio. L’ultima dimostrazione è arrivata dal fatto che l’associazione bresciana sia stata selezionata per la donazione di una handbike da competizione, come parte del progetto “una pedalata per la giustizia” promosso dall’imprenditore piemontese Danilo Fornasieri, con la partecipazione di Marco Tarpi (CEO di Overace).

Per chiedere che venisse fatta luce su una questione lavorativa che l’ha riguardato in prima persona, a maggio Fornasieri ha pedalato dalla sua Torino fino al Palazzo di Giustizia di Roma, accoppiando all’iniziativa una raccolta fondi con l’obiettivo di donare una handbike a una persona affetta da disabilità, così da restituirgli quel piacere e quel senso di libertà che solamente lo sport riesce a offrire, e che lui stesso ha riscoperto negli ultimi tempi. Grazie alla stretta collaborazione fra Active Sport e la Domus Salutis di Brescia, a ricevere in dono la handbike è stato Giammarco Pini, giovane di Rudiano obbligato alla sedia a rotelle da una lesione cervicale.

La consegna si è svolta mercoledì 7 settembre al ciclodromo di Franciacorta (Rodengo Saiano), base degli allenamenti degli atleti dell’Active Team La Leonessa, alla presenza del dottor Michele Scarazzato, responsabile dell’unità operativa di riabilitazione neurologica della Domus Salutis, e di Santino Mafessoni, assessore allo sport del Comune di Rodengo Saiano. “Il fatto che Active Sport sia stata selezionata per l’iniziativa – dice Marco Colombo, presidente dell’associazione –, è la miglior testimonianza della qualità del nostro lavoro, in primis nel processo riabilitativo che molte persone si trovano a dover affrontare alla Domus Salutis. Il progetto sport therapy che portiamo avanti da anni, fornendo attrezzature per l’avviamento all’attività sportiva che a causa dei costi non sono nella disponibilità di tutti, ha permesso a tante persone di recuperare un percorso di vita attiva. I risultati degli atleti ci riempiono di gioia, ma il nostro primo obiettivo rimane questo. Siamo onorati che la scelta sia ricaduta su di noi, e non possiamo che ringraziare i promotori del progetto”.

A Pini è stata consegnata anche la maglia ufficiale dell’Active Team La Leonessa, e presto il ragazzo inizierà gli allenamenti con la nuova squadra, guidata dal capitano Sergio Balduchelli. “Siamo felici di averlo con noi – chiude Colombo –, e gli auguriamo di togliersi grandi soddisfazioni attraverso lo sport”. Di esempi, all’interno di una realtà come Active Sport, Giammarco ne può trovare parecchi.

Dalla campionessa del mondo di handbike Simona Canipari al sempre più veloce Mirko Testa, entrambi passati dalla Domus Salutis proprio come lui, fino a tutti gli altri compagni. Pronti ad accoglierlo in una realtà tutta da scoprire.