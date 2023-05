La magia del Giro d'Italia: è partita la tappa bresciana

È partita l'unica tappa bresciana del Giro d'Italia 2023. Una folla festante ha accolto i ciclisti in sfilata che intorno alle 11 hanno cominciato a sfilare per le vie di Sabbio Chiese: la sedicesima tappa della Corsa rosa si concluderà sul Monte Bondone dopo 203 km e diverse salite, per questo considerata decisiva per la classifica finale. Il percorso, da Sabbio in poi, si snoda verso i Tormini, Salò, Toscolano Maderno, Gargnano e Limone sul Garda prima di sconfinare in Trentino.