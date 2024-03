Brescia art marathon: Giorgio Calcaterra al via della mezza maratona

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

La Gruppo Bossoni Brescia Art Marathon porta avanti le sue buone abitudini, quelle che le hanno permesso negli anni di essere una “domenica di gara” per migliaia di maratoneti, italiani ma non solo. L’edizione 2024, che si correrà domenica 10 marzo, ovviamente non fa eccezione. A cominciare dal percorso, apprezzatissimo perché veloce e mai monotono, e dalla partenza e l’arrivo, nel cuore di Brescia, in piazza Loggia, per continuare con le iniziative legate all’arte e al territorio e – novità di questi ultimi giorni – la presenza del campionissimo di ultramaratona e maratona Giorgio Calcaterra per l’intero week end dell’evento.

Giorgio Calcaterra sarà protagonista assoluto sia sabato 9 sia domenica 10 febbraio. Sabato, infatti, sarà presente, presso il Marathon Village, allo stand di EthicSport, azienda leader nel settore degli integratori sportivi di cui l’ultramaratoneta è ambassador. Tutti i runner potranno, nell’occasione, chiedergli consigli e curiosità legati alla sua carriera sportiva e alle sue imprese. Imprese che lo sono nel vero senso della parola e che, unite ai suoli assoluti valori di sport leale e pulito, lo hanno fatto diventare un punto di riferimento per tutti gli appassionati della 42 km e oltre. Il palmares di Calcaterra parla da solo: tra tutti i suoi straordinari risultati spiccano i tre titoli di campione del mondo nella 100 km di ultramaratona, le 12 vittorie alla 100 km del Passatore, l’entrata nel Guinness World Record come unico uomo ad aver corso 16 maratone in un anno sotto le 2:20’ e diversi altri record. Ancora nel 2015 fece l’impresa nel correre due volte consecutivamente la Maratona di Roma, una di seguito all’altra, arrivando al nono posto nella prima gara e impiegando con la seconda circa 6 ore totali e, spettacolo delle spettacolo, tagliando il traguardo con l’ultimo concorrente. Domenica Calcaterra, accettando con entusiasmo l’invito di Vitality, punto vendita di integratori e servizi di Brescia e “casa” della maggior parte dei runner bresciani e non solo, sarà al via della BAM 21 km, una distanza forse insolita e ‘corta’ per lui, ma che ben si inserisce nel suo calendario agonistico: la settimana seguente domenica 17 marzo, infatti, correrà la Acea Run Rome The Marathon. DISTANZE – L’edizione 2024 della Gruppo Bossoni Brescia Art Marathon si correrà sulle tre tradizionali distanze competitive della maratona (42,195 km), mezza maratona (21,097 km) e 10 km. In programma anche le manifestazioni ludico-motorie Easy Run 10k e Family Walking (4 km). Sabato 9 marzo, spazio invece alla Tomorrow Runners (per i bambini della IV e V classe della scuola primaria).

BCC Brescia è il nuovo title sponsor della 10 km competitiva. «È con grande piacere che BCC Brescia ha deciso di diventare title sponsor della 10 km competitiva – ha dichiarato il presidente del Credito Cooperativo Italiano bresciano Ennio Zani –. È un’occasione per rimarcare ancora una volta la nostra vicinanza al territorio e l’attenzione che poniamo nei confronti di manifestazioni così ricche come la Brescia Art Marathon che, attraverso lo sport, veicolano valori a noi cari quali la cultura dello sport, la salute, la condivisione e la capacità di affrontare piccole o grandi sfide. BCC Brescia e BAM insieme... per la nostra città e la nostra gente.» La BCC Brescia 10k, oltra a un nuovo nome, ha anche un percorso leggermente modificato rispetto a quello della scorsa edizione: «Abbiamo dovuto approntare piccoli cambiamenti – ha spiegato Loretta Pagliarini dell’ASD Rosa Running Team, l’associazione organizzatrice della maratona –, salvaguardando ovviamente la caratteristica che più di tutte le altre la rendono tanto amata dai runner: la velocità.»

È la Leonessa, simbolo di Brescia e del carattere dei suoi cittadini, a essere raffigurata sulla medaglia dell’edizione 2024 della BAM. Una medaglia molto particolare, dalla forma ricercata e stilizzata, che deve il suo colore al popolo della corsa. Attraverso i canali social dell’evento è stato infatti indetto un sondaggio attraverso il quale scegliere tra il grigio e il blu. A vincere è stato quest’ultimo. ISCRIZIONI – Sono già numerosi i runner che, approfittando delle tariffe più convenienti, si sono iscritti alle tre distanze competitive (42,195 km, 21,097 km e 10 km). Sarà ancora possibile usufruire di un’ultima quota agevolata fino al 28 febbraio. Iscrizioni online su: https://bresciamarathon.it/gare-2/. Le squadre che iscriveranno alla BAM 2024 un minimo di 40 atleti complessivi sulle tre gare, potranno contare su una quota speciale. Ma non solo: per ogni 10 iscrizioni su una sola distanza ne sarà riconosciuta una gratuita. Per informazioni: Erica, tel. 348 9769543 – marketing@rosassociati.it

Promozione “senza fine” per tutte le donne: potranno iscriversi, dall’1 settembre 2023 al 9 marzo 2024, alla 42 km al costo bloccato di 40 euro.

Il palato di tutti i runner della BAM, anche quest’anno, sarà in ottime mani, grazie a Ritter Sport e a DimmidiSì, entrambi partner della manifestazione. Ritter Sport, che da sempre si è distinta per la sua produzione di cacao sostenibile, li coccolerà con il suo cioccolato, presente nel pacco gara delle tre distanze competitive; DimmidiSì, che ha fatto del “gusto delle cose buone” la sua missione, li delizierà con piatti quali riso alle verdure e poke, ma anche estratti a base di frutta.