Rally: Flavio Brega ottavo assoluto al Prealpi Orobiche

Arrivano ulteriori conferme dalla partecipazione di Flavio Brega al Rally Prealpi Orobiche, appuntamento valido per la Coppa Rally di Zona 3 che – nel fine settimana – ha coinvolto la provincia di Bergamo. Al volante della Skoda Fabia Rally2 Evo “gommata” Pirelli ed affidatagli dal team MM Motorsport, il pilota bresciano ha condiviso con la codriver Erika Badinelli una performance convincente, seppur limitata, nel corso della seconda prova speciale, da un problema al cambio, fattore che ha arretrato l’equipaggio in tredicesima posizione assoluta. L’intervento dello staff tecnico del team, che ha garantito la completa sostituzione dell’elemento nel tempo messo a disposizione da regolamento, ha permesso al portacolori della scuderia New Turbomark di recuperare posizioni fino al raggiungimento dell’ottava posizione assoluta, sfiorando la settima piazza per soli cinque decimi. Un risultato che lo proietta con convinzione verso l’imminente partecipazione al Rallye Elba, in programma nel fine settimana e valido come prova di apertura di International Rally Cup.

“Ringrazio i tecnici del team MM Motorsport per aver sostituito in tempo record il cambio, senza sforare il tempo a nostra disposizione ed evitandoci, quindi, di incorrere in penalità. Sono stati straordinari, – il commento di Brega – adesso guardiamo al Rallye Elba con ottimismo, certi delle ottime sensazioni destate da questo importante appuntamento della Coppa Rally di Zona 3, un obiettivo al quale teniamo molto. Ringrazio anche Erika Badinelli, tornata al mio fianco a sette mesi dall’ultimo appuntamento affrontato insieme. Insieme al team, abbiamo lavorato sugli aspetti da migliorare, la progressione messa in atto nella seconda parte di gara ci ha regalato ampie conferme sul lavoro effettuato”. Nelle foto (free copyright Nicolas Magoni): Flavio Brega in azione al Rally Prealpi Orobiche.