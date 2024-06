Marcell Jacobs ha vinto un’altra medaglia d’oro agli Europei di Roma: con un tempo di 8”98 in seconda frazione è ancora lui il trascinatore della staffetta 4x100 che mercoledì sera vince (e convince) la finale in 37”82 (miglior tempo europeo dell’anno) davanti a Olanda (medaglia d’argento in 38”46) e Belgio (38”52). È l’undicesima medaglia d’oro azzurra nella XXVI edizione della rassegna continentale di atletica, la 24esima complessiva contando anche 9 argenti e 4 bronzi: mai così bravi, è il record di sempre.

Un altro oro nella staffetta 4x100

Dopo il riposo in semifinale – ma quando ha corso un altro bresciano, il camuno Roberto Rigali – Jacobs torna in pista da titolarissimo per la seconda frazione, come detto “divorata” in 8”98. Così la squadra che vale l’oro: in prima Matteo Melluzzo (10”45 il suo crono), in seconda Jacobs, in terza Lorenzo Patta (9”34), in quarta Filippo Tortu (9”05). Così l’ordine di arrivo definitivo: Italia, Olanda, Belgio, Svizzera, Danimarca, Grecia, Polonia. Non c’era la Francia, che ha dato forfait a meno di due ore dal via. Né tanto meno la Gran Bretagna, i campioni in carica, clamorosamente eliminati in semifinale.

L’ultima sera degli Europei di Roma si chiude con tante altre medaglie azzurre: l’argento dell’Italia nella 4x400 maschile, non succedeva dal 1950; l’argento di Larissa Iapichino nel salto in lungo con la misura di 6.94 metri raggiunta al sesto (e ultimo) salto); il bronzo di Pietro Arese nei 1.500.

Appuntamento a Parigi

Nato a El Paso ma cresciuto a Desenzano del Garda, 30 anni da compiere a settembre, Marcell Jacobs è l’orgoglio dell’atletica italiana: “Siamo entrati in pista molto carichi e pieni di energia, abbiamo dato il 100 per cento – ha dichiarato subito dopo la gara –. Il movimento è cambiato, tutti scendono in pista non per partecipare ma per fare un grande risultato. L’Italia c’è, l’atletica c’è: a Parigi vi regaleremo tante gioie”. Il conto alla rovescia in tal senso è già cominciato: dal 26 luglio al via i Giochi olimpici di Parigi.