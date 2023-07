Il lago di Garda è capitale europea della vela con la European Dream Cup

Ha preso il via sabato 1 luglio, sul lago di Garda, l'attesissima European Dream Cup, che riunisce 10 yacht club di altrettante nazioni per un totale di 60 ragazzi (con due accompagnatori per squadra). L'evento nasce da un'idea della Comunità Europea con Erasmus+, e la preziosa collaborazione del Circolo Vela di Gargnano (a cui spetta l'organizzazione della Dream Cup), istituzione storica nel mondo della vela e sede della Centomiglia, la regata più antica e preziosa d'Italia.

All'iniziativa partecipano yacht club provenienti da Austria, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Germania, Olanda, Slovenia, Spagna, Ungheria e ovviamente Italia: ogni squadra sarà composta da 6 persone di età compresa tra i 13 e i 19 anni, e ci sarà sempre almeno una ragazza a bordo. A Gargnano ha aperto al pubblico anche il villaggio della Dream Cup, il Sailing Village allestito proprio al Circolo Vela e che ospiterà i seminari e gli eventi sociali e accoglierà anche i volontari delle province di Brescia e Bergamo, capitali della Cultura 2023.

Non solo vela: il calendario degli eventi

Il programma dei seminari inizierà lunedì 3 luglio con la testimonianza di una donna sopravvissuta da bambina al Vietnam: nel corso delle due settimane - la cittadina di Gargnano sarà capitale europea della vela fino al 15 luglio - sono previsti anche incontri di sport mental coach, di un globetrotter e ancora la partecipazione speciale dell'attore spagnolo Sergio Muniz, che venerdì 7 luglio racconterà le sue esperienze di vita (e il suo amore per il surf) nello spettacolo "Tra le mie onde" (on air dalle 19, ingresso libero).

Tra sport e seminari ci saranno anche due grandi eventi di beneficenza: una raffinata cena di gala, il 6 luglio alla Torre San Marco di Gardone Riviera, che raccoglierà fondi per l'associazione Insieme per Mano (info e iscrizioni a questo link), e un Charity Crew Party il 14 luglio, che raccoglierà fondi per One Ocean Foundation.

La European Dream Cup di Gargnano

Aperta ai velisti di tutta Europa, la European Dream Cup vuole promuovere "forti legami tra i giovani attraverso lo sport della vela, mettendo in evidenza temi chiave del nostro tempo come sostenibilità, inclusione e digitalizzazione". L'attenzione si concentrerà in particolare sullo sport e sul mondo del foiling, grazie all'utilizzo delle innovative imbarcazioni monoscafo 69F foiling: le attività sportive saranno poi integrate da seminari e varie attività. Ognuna di queste assegnerà dei punti che si sommeranno alla classifica delle regate alle fine del progetto: per capirci, dopo ogni seminario i velisti saranno interrogati (con l'app Kahoot) per ottenere dei punteggi, ma gli stessi ragazzi saranno anche coinvolti in attività come la pulizia delle spiagge e la manutenzione delle barche.

I motoscafi 69F foling, definiti "rivoluzionari" anche dagli addetti ai lavori, offrono un'esperienza di "volo" unica e sono apprezzati in tutto il mondo per velocità e stabilità, ideali anche per la formazione dei giovani velisti.