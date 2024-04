Equitazione: Cristina Masserdotti terza al campionato italiano assoluto salto ostacoli

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Risultato di grande prestigio per la giovane amazzone cittadina Cristina Masserdotti che al Campionato Italiano Assoluto di Salto Ostacoli tenutosi a Cervia presso il circolo ippico Le Siepi ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria “Seniores Brevetti 100” montando Sopran Helga, giovane cavalla purosangue inglese di 9 anni. L’atleta tesserata per il circolo “Le Fronde” di Borgosatollo e allenata da Stefano Smussi e dal padre Italo, ha effettuato ben quattro percorsi netti nelle tre giornate di gara a dimostrazione di una già importante solidità tecnica e mentale. Da sottolineare che la giovane diciannovenne era alla sua prima partecipazione al campionato nazionale e questo è di grande auspicio per il proseguimento della carriera della promettente cavallerizza che non è "figlia d'arte" (il padre Paolo è un noto velista bresciano). Primo gradino del podio per il toscano Gabriele Modesti su Cassado Va, cavallo razza Hols del 2013, tesserato per la società Sport Equestri di Cecina (Livorno) che si laurea campione italiano mentre la medaglia d’argento è andata a Stella Bragagna del Circolo Ippico Marignano (Marche) in sella a Dreamlight de Muze sauro olandese del 2008.