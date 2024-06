Equitazione: Cristina Masserdotti vince i campionati regionali di salto ostacoli

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Dopo la medaglia di bronzo ai recenti campionati italiani di Cervia la giovane amazzone cittadina Cristina Masserdotti si conferma in gran forma vincendo i campionati regionali Lombardia nella categoria Senior Brevetti. La manifestazione - organizzata sotto l'egida del Comitato Regionale Lombardo della Federazione Italiana Sport Equestri - si è tenuta a Gorla Minore, in Provincia di Varese presso l'Equieffe Equestrian Centre nei giorni 27-28 e 29 maggio. Il campionato si è articolato su tre giornate e sulla somma dei risultati di quattro prove, di cui la prima a tempo.

L'atleta del Circolo Ippico le Fronde di Borgosatollo, in sella alla purosangue inglese Sopran Helga, ha eseguito quattro percorsi netti senza nessuna penalità. Grande soddisfazione anche da parte del tecnico Stefano Smussi, anch'esso premiato come allenatore del binomio vincente, come vuole la tradizione. Un 2024 da incorniciare per la giovane diciannovenne con il sogno nel cassetto di trasformare questa grande passione in un futuro professionale. Medaglia d'argento per Chiara Bettinelli della Scuderia Monteleone su Capitain Jack Sparrow mentre sul terzo gradino del podio troviamo Dario Piscitello su Quinoo Van De Rispen che era in testa dopo le prime due giornate ma che ha pagato a caro prezzo l'abbattimento di una barriera (e le relative quattro penalità) nel terzo percorso del Campionato.