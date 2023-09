Vela, campionato provinciale per velisti con disabilità

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Anche la seconda giornata di regate del XIV Campionato Provinciale per velisti con disabilità Svelare senza barriere 2023, caratterizzata da sole estivo, vento in diminuzione dai 10 ai 3 nodi (classico peler) e onda fastidiosa, si è conclusa regolarmente. I tre J24 del Gruppo Nautico Dielleffe hanno, infatti, completato le tre regate di flotta con percorso a bastone, ben visibili dal lungolago, seguite dai gommoni e dalle barche messe a disposizione dei Soci del GND. Le squadre impegnate in questa edizione sono: Fobap Anffas Onlus di Brescia (SQUADRA 1 Educatore Intissar Tovzani con Valerio Grassi e Barshom Gulam; SQUADRA 2 Educatore Roberto Giudice con Davide Gilberti e Giancarlo De Ferrari), Anffas onlus di Desenzano-Rivoltella (SQUADRA 1 Educatrice Marta Filosi con Andrea Del Lago e Valentino Boschetti; SQUADRA 2 Educatore Paolo Carrera con Alessandro Bertolinelli e Paolo Delai), e Cooperativa C.D.D. sociale onlus Collaboriamo di Leno (SQUADRA 1 Educatrice Emanuela Mombelli con Lucrezia Bertoletti e Singh Ravinder; SQUADRA 2 Educatore Angelo Boselli con Manuel Borboni e Ermanno Bresciani).

Se nelle prove di mercoledì sono state impegnate le Squadre 1 delle tre Associazioni di Brescia, Desenzano e Leno, nella seconda giornata sono state le Squadre 2 a confrontarsi in gara. Ogni equipaggio è formato da due persone con disabilità, un loro educatore responsabile e un osservatore dell’organizzazione. Ogni Associazione è rappresentata da due equipaggi che si avvicendano su tutti i J24. La manifestazione -coronamento dell’iniziativa Svela senza Barriere nata nel 2008 da un’idea del Gruppo Nautico Dielleffe, presieduto da Gianluigi Zeni, per affermare gli effetti positivi della Vela come strumento di intervento nelle varie aree del disagio sociale, fisico e mentale e basata interamente sul volontariato- si concluderà domani con le regate decisive per decretare i Campioni Provinciali 2023. In queste prime due giornate le sei prove sono state vinte nell’ordine da Leno 1 (protagonista di tutte e tre le prove del primo giorno), Desenzano 2, Brescia 2 e Leno 2.

La classifica provvisoria vede pertanto al comando Leno 1 (3 punti) seguita da Brescia 2 (5 punti) e da Desenzano 2 (6 punti). Il Comitato di Regata sta impegnando il Presidente Maurizio De Felice con Francesco Salvini e Raffaele Bonizzato. A bordo dei J24, invece, sono impegnati come osservatori Roberto Ferlucci, Salvatore Secci e Pietro Tasquer, sui gommoni assistenza Cesare Bresciani, Giancarlo Marini, Luigi Meregalli e Sergio Zumerle, mentre a terra sono stati coinvolti numerosi volontari. L’intero evento, meravigliosa realtà inserita nel calendario della XIV Zona Fiv si avvale del supporto di Cembre, Lancar – Milano, Consorzio Grana Padano, Cartapani caffè, Salumificio Aliprandi, Centrale del Latte Brescia, e di altri amici che hanno confermato la loro presenza e la loro collaborazione. Dopo il successo degli scorsi anni, la premiazione conclusiva si svolgerà ancora una volta presso la sede del GN Dielleffe, in Via Anelli – Porto Maratona a Desenzano del Garda, domani venerdì 8 alle ore 14.30. e sarà una vera e propria festa che, alla presenza di tutti i concorrenti, delle autorità e degli organizzatori, premierà non solo i vincitori ma tutti i partecipanti. Nel corso della premiazione verrà anche assegnato il VI Trofeo Luigina Bressanelli istituito nel 2016 per ricordare l’amica scomparsa in quell’anno e rappresentato da una vela in marmo di Carrara . Dopo la Cooperativa C.D.D. Collaboriamo di Leno (vincitori nel 2008, ’11, ’14, ’17 e ‘19), la Fobap Anffas di Brescia (2010, ’15 e 2016) e l’Anffas di Desenzano-Rivoltella (nel 2009, ’12, ’13 e ‘18) chi scriverà il proprio nome nel palmares di Svelare senza barriere?