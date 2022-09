Desenzano: open day rugby

Sabato 17 e 24 settembre e sabato 1 ottobre al campo Tommaso Dal Molin in viale G.Marconi, 92 a Desenzano del Garda Open Day dedicato a tutte le categorie: dai 3 ai 42 anni. Sarà una bella occasione per far conoscere la palla ovale a chiunque abbia la curiosità di provare a giocare.