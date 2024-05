De Cortes vince, altri 4 conquistano il podio: Active Brescia è ancora fast team al giro handbike

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Il numero delle vittorie di tappa è calato, in virtù dell’assenza di Mirko Testa e del secondo posto di Christian Giagnoni beffato dal fenomeno polacco Rafal Wilk, più volte campione Olimpico. Ma l’Active Team La Leonessa ha comunque trovato il modo di confermarsi anche nella seconda tappa del Giro d’Italia di handbike, chiudendo anche domenica a Monfalcone (Gorizia) con cinque atleti fra i primi tre delle rispettive categorie, come già era successo a Genova nella tappa inaugurale di marzo.

Un risultato che testimonia una volta di più il valore del team bresciano, capace di distinguersi costantemente non solo grazie ai suoi atleti di punta, ma anche per la quantità di tesserati – in Friuli-Venezia Giulia erano addirittura 15 – che partecipano alla corsa rosa. Sul circuito di Monfalcone ha festeggiato di nuovo il successo Mirko De Cortes, dominatore della categoria MH5. Il bresciano, che in passato al Giro ha vinto anche la classifica assoluta (oltre che il titolo della propria categoria), ha completato i 10 giri del percorso in 1 ora, 14 minuti e 40 secondi, staccando con agio tutti i rivali della MH5 e conservando la maglia rosa, proprio come il compagno di società Christian Giagnoni.

Quest’ultimo – vincitore a Genova – stavolta si è dovuto accontentare del secondo posto nell’MH4, ma ha comunque raccolto punti preziosi per la classifica generale. Come l’atleta di Prato, da anni e anni fra i big del Giro, hanno chiuso al secondo posto anche altri due atleti dell’Active Team La Leonessa: nella MH0 Roberto Zanetti (già sulla piazza d’onore a Genova) e nella WH4 Ivana Pagani. A completare i podi Active l’ex campionessa mondiale – ed europea – Simona Canipari, terza nella categoria WH2. Nella top-10 delle proprie categorie anche Giuseppe Uberti (quarto MH1), Claudio Pietroboni (quarto MH5 malgrado una foratura), Gianmarco Pini (sesto MH1), Giannino Piazza (settimo MH1), Nicola Taccolini (settimo MH2), Claudio Zana (settimo MH4), la new entry Pantaleo Sette (nono MH3) e Mattia Guerini, decimo fra gli MH4. Diciottesimo nella MH3 Bernardo Pasinetti, ritirato – causa incidente – Fabrizio Falappi. In virtù dei punti accumulati da tutti, l’Active Team La Leonessa ha conservato la maglia rossa di Fast Team, come prima squadra della competizione. “Abbiamo dovuto fare i conti con i problemi di Falappi e Pietroboni – ha commentato capitan Sergio Balduchelli – ma nonostante ciò, data la partecipazione di ben 15 atleti, siamo riusciti a ottenere tanti buoni risultati che ci hanno addirittura permesso di allungare sulle rivali nella classifica della maglia rossa.

Un traguardo merito di tutti, che ci rende orgogliosi della nostra squadra”. Il 24 luglio a Dairago (Milano) la terza tappa del Giro Handbike. 2° tappa Giro Handbike 2024 – Monfalcone (Gorizia) Tutti i risultati degli atleti dell’Active Team La Leonessa Cat. WH2 – 3° Simona Canipari. Cat. WH4 – 2° Ivana Pagani. Cat. MH0 – 2° Roberto Zanetti. Cat. MH1 – 4° Giuseppe Uberti, 6° Giammarco Pini, 7° Giannino Piazza. Cat. MH2 – 7° Nicola Taccolini. Cat. MH3 – 9° Pantaleo Sette, 18° Bernardo Pasinetti. Cat. MH4 – 2° Christian Giagnoni, 7° Claudio Zana, 10° Mattia Guerini. Cat. MH5 – 1° Mirko De Cortes, 4° Claudio Pietroboni.