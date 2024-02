È l'unica gara che ha resistito a guerre e Covid: 100 edizioni per la mitica San Geo

È bresciana l'unica gara (forse al mondo) che ha resistito alla guerra, al Covid e alle mille altre disgrazie della società moderna, senza fermarsi mai: parliamo della mitica Coppa San Geo, la corsa ciclistica tra le più amate in provincia (e non solo) che tornerà in pista il prossimo 24 febbraio e che nel 2024 festeggerà niente meno che la sua centesima edizione. Nota anche come 54esimo Trofeo Caduti Soprazocco (e Memorial Giancarlo Otelli-Attilio Necchini), la corsa partirà da Ponte San Marco per concludersi dopo 157,7 km a San Felice del Benaco: località di partenza e arrivo erano già state svelate, in conferenza stampa – in scena al salone delle feste dell'albero ristorante Sullivan, proprio a Ponte San Marco – è stato presentato il percorso che si staglia lungo un cammino a due ruote con alcuni “denti” destinati a fare selezione, o quantomeno sottoporre i garretti dei partecipanti “a un impegno abbastanza severo”, spiegano gli organizzatori.

Il percorso

Pillole di cronoprogramma: il via è fissato alle 12.30 dal piazzale del Sullivan subito dopo la presentazione delle 34 squadre iscritte. Il tracciato è diviso in 4 fasi: il primo, in linea, da Ponte San Marco a San Felice per 23,350 km. I corridori dovranno poi affrontare 3 circuiti: il primo (circa 10 km) da affrontare due volte, il secondo che comprende l'ascesa delle Zette (per cinque volte), il terzo e ultimo (per sei volte) che prevede la salita di Cisano. Un saliscendi molto tecnico (e per questo spettacolare) che un anno fa ha consentito a Davide Persico (Team Colpack Csb) di cogliere la vittoria bis dopo quella ottenuta 2 anni prima a San Vito di Bedizzole.

Il campione

“Per me la Coppa San Geo rappresenta uno dei più bei ricordi della carriera tra i dilettanti – spiega Davide Persico –: quando ho vinto, l'anno scorso, ho provato una soddisfazione doppia perché a pochi chilometri dall'arrivo ho avvertito un problema alla sella a causa di una buca. Non c'era ovviamente il tempo per cambiare la bici, e ho affrontato l'ultimo strappo con il cuore in gola. Quando la corsa è esplosa, mi sono aggrappato a tutte le mie risorse tecniche e agonistiche e alle fine sono riuscito a vincere”. Per Davide Persico un bis a dir posto prestigioso, anzi storico: in 99 edizioni della San Geo si contano infatti solo altre due doppiette, griffate Oreste Conte (nel 1939 e nel 1941) e Alberto Destro (nel 1989 e nel 1995).

Il libro San Geo 100

Presentato anche il libro San Geo 100, scritto da Angiolino Massolini, edito da Falsopiano: 168 pagine ricche di numeri, storie, cronache, ordini di arrivo delle 99 edizioni, fotografie, tabelle riassuntive e pillole e aneddoti di quella che è nota come “la Milano-Sanremo dei dilettanti”. Tantissimi i campioni di ieri e di oggi (dilettanti e non solo) presenti alla serata di lancio della centesima edizione: immancabili anfitrioni il patron Luigi Borno e il presidente del club organizzatore Gianni Pozzani, che è anche direttore di corsa. Svelato anche l'elenco degli iscritti, che però è ancora provvisorio in quanto (come da regolamento) alcuni nomi potrebbero essere sostituiti. Tra i tanti, sarà certamente al via Andrea D'Amato (Biesse Carrera), lo scorso anno sul gradino più basso del podio dietro a Davide Persico e Alberto Bruttomesso, ora entrambi professionisti e già protagonisti in alcune gare all'estero.

Gli iscritti

Ad oggi sono 200 gli iscritti attesi alla partenza: 58 quelli di categoria Elite+Under 23 per 10 squadre totali (Asd Cycling Team Valcavasia, Asd Pedale Scaligero, Area Zero, Arvedi Cycling Team, Asd GC Sissio Team, Beltrami Tsa Tre Colli, Beltrami Tsa La Risorsa Umana, Biesse Carrera, Campana Imballaggi, Ciclistica Rostese). Sono ben 142, infine, gli iscritti alla partenza della gara regina, di 24 squadre diverse: Cln Wiawis, Ctf, Gallina Lucchini Ecotek, Garlaschese, General Store, Hopplà Petroli Firenze, Lan Service Granmonferrato, MbhBank Colpack Ballan Csb, Namedsport MI Impianti, Onec Team, Overall Tre Colli Cycling Team, Rime Drali, SC Valle Seriana, Solme Olmo, Team Karcag, Team Technipes, Trentino Cycling Team, UC Trevigiani, US Vermatese, Ukraina Cycling Academy, Velo Club Mendrisio, Work Service Group, Zalf Euromobil Desiree Fior, Zappi.

I numeri

Qualche dato per gli appassionati di statistiche. Nelle 99 edizioni disputate sono stati percorsi più di 13.876 chilometri: il percorso più lungo risale al 2001, nella San Geo partita da San Felice e arrivata a Salò dopo 162 km. La più corta (107 km) fu a Milano, la media storica è invece di poco oltre i 140 km. Dalla prima all'ultima edizione si contano 14.770 atleti partenti: il record di partecipanti risale al 1938, quando si corse a Milano, con 342 corridori al via (e 439 iscritti): a Morbegno (Sondrio) nel 1974 si sono invece schierati alla partenza solo 39 atleti (la media storica: poco più di 149 atleti al via). Partenze e arrivi: Ponte San Marco (11) e Salò (10) vantano il record di partenze nelle edizioni svolte nel Bresciano, seguiti da Paitone (5) e San Felice (4). Salò è in testa sugli arrivi, con 12 traguardi all'attivo: seguono San Felice e Ponte San Marco (5), Soprazocco e Prevalle (4).