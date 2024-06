Strafatti di Volley: 27 squadre e 80 partecipanti alla Beach Volley Night

In campo, anzi sulla sabbia, ben 27 squadre di cui 14 nel 4x4 misto e 13 nel 2x2 misto, per un totale di 80 atleti in gara: spalti al limite del sold out, e tanti giovani, tutto intorno gli oltre 8mila metri quadrati del Regesta Beach Volley di Cellatica, complesso adibito agli sport su sabbia, dal beach volley ai racchettoni. Sono questi i (grandi) numeri della Beach Volley Night in scena venerdì 21 giugno nell'ambito dell'ampio cartellone della manifestazione Strafatti di Volley edizione 2024.

La Beach Volley Night

In una sorta di Champions League nostrana, le squadre si sono affrontate in una prima fase a gironi per poi proseguire, con le meglio classificate in base ai risultati ottenuti sul campo, con una seconda fase Gold e Silver: una vera e propria “maratona” di beach volley avviata quando il sole era ancora alto e conclusa quasi a mezzanotte. Tra i team premiati i Dinosauri, Asse Milano-Brescia e Magher. In campo anche due squadre composte da persone che lavorano in Regesta e che durante l'anno si allenano proprio al Beach Village di Cellatica.

Il "caso" di Regesta

“L'impegno nel beach volley di Regesta – si legge in una nota dell'azienda – è una significativa testimonianza dell'attenzione che il gruppo bresciano rivolge allo sport nel suo complesso, visto e interpretato come fattore di volontà, gioco di squadra e sana competizione. Valori che nel volley sono ancora più spiccati e sanno coinvolgere le giovani generazioni: per questo è ritenuta la disciplina più affine all'educazione di ragazze e ragazzi (si gioca in tutte le scuole). La divisione Risorse umane di Regesta – conclude l'azienda – è costantemente al lavoro per incentivare dialogo e coinvolgimento dei dipendenti: l'età media è di soli 35 anni”.