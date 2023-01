Poche entrate e molte uscite per il Carpenedolo

Sarà un Carpenedolo più snello quello che affronterà il girone di ritorno del campionato di eccellenza. Della rosa iniziale, infatti, non saranno più presenti otto giocatori a fronte di quattro entrate. L’uscita più importante è senza dubbio quella dell’ormai ex capitano Giulio Mariani approdato al Vobarno, rivale proprio del Carpenedolo per la lotta salvezza. La classifica vede la formazione amaranto a quota 18 punti in zona play off a più tre sulla Soresinese e a due punti punti di distacco dal Prevalle appena fuori dalla zona calda. Il Carpenedolo affronterà quindi il girone di ritorno con l’obbligo di cambiare rotta e a mister Novazzi è affidato il compito di guidare una rosa più snella in acque tranquille verso la salvezza matematica.

Di seguito tutti i movimenti del Carpenedolo:

ENTRATA

Cruz (Colligiana)

Apollonio (Brusaporto)

Borra (Vighenzi)

Scarsi (Sp. Franciacorta)

USCITA

Capellini (Svincolato)

Marini (Pavonese)

Hilmi (Desenzano - Fine prestito)

Rossetti (Desenzano - Fine prestito)

Moio (Pozzolengo)

Mariani (Vobarno)

Brunati (Vighenzi)

Olivari (Urago Mella - Prestito)

Fonte immagine: FC Carpenedolo.