C’è la baia del bogn sulla medaglia della dodicesima Sarnico Lovere run

La bellezza del territorio negli occhi dei runner e anche nella medaglia della 12^esima edizione della Sarnico Lovere Run, l’evento podistico organizzato da Moving Factory SSD dal 20 al 22 aprile. Paesaggio da cartolina a cui gli organizzatori offrono sempre un tributo attraverso la realizzazione della medaglia finisher che torna nella versione combinabile con quella della Bibione Half Marathon di domenica 5 maggio.

E’ ormai una tradizione consolidata che la medaglia finisher racconti un pezzetto del bellissimo territorio lungo cui si snoda la manifestazione. Per questa edizione, la medaglia è dedicata alla Baia del Bogn, o Orrido del Bogn, di Riva di Solto, una insenatura della sponda bergamasca del Lago d’Iseo che, con le sue acque smeraldo e la natura selvaggia ed incontaminata, rappresenta una vera meraviglia. Un luogo insolito dalla bellezza mozzafiato e dalla natura incontaminata. Un vero e proprio anfiteatro naturale facilmente raggiungibile passeggiando a piedi lungo la ex strada litoranea dalla quale, attraverso un tunnel, si apre la vista su uno spaccato costituito di piante rampicanti e pareti rocciose che si tuffano nelle acque smeraldine. Anche quest’anno, gli atleti che parteciperanno anche alla Bibione Half Marathon potranno unire le due medaglie creando un nuovo, suggestivo, quadro che farà da sfondo alle emozioni dell’evento.

I più piccoli parteciperanno gratuitamente sabato 20 aprile alle Kids Run in partenza alle ore 14.30 dallo Stadio Comunale di Sarnico. Per gli amanti delle passeggiate e del paesaggio, domenica 21 aprile c’è la Riva di Solto – Lovere che si snoda lungo gli ultimi 6 km del percorso, con partenza alle 9.10, mentre la manifestazione agonistica prenderà il via da Sarnico alle 9.30 da dove migliaia di runner giungeranno, dopo aver percorso poco più di 25 km, al Porto di Lovere. lunedì 22 aprile alle ore 9.00 dopo una breve traghettata in motonave partirà da Montisola ‘La Corsa dei Campioni’, 9 km con diversi campioni della Sarnico Lovere Run con partenza alle 9.45.

Le iscrizioni della Sarnico Lovere Run sono aperte fino alle ore 24 del 18 Aprile 2024. Cambio tariffa il 29 Febbraio 2024. Fino al 10 aprile è possibile iscriversi alla combinata 12^ Sarnico Lovere Run + 8^Bibione Half Marathon alla quota di 55,00 €.