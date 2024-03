Tennis: gli internazionali femminili di Brescia fanno 15

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Non sono molti, in Italia, i tornei a poter vantare una storia lunga (e di successo) come quella degli Internazionali femminili di Brescia, pronti a tornare sui campi del Tennis Forza e Costanza 1911 dal 27 maggio al 2 giugno, con l’edizione numero 15. Un traguardo di prestigio per un evento nato nel 2008 con 10 mila dollari di montepremi e cresciuto passo dopo passo fino ad arrivare – dal 2017 in avanti – a metterne in palio la bellezza di 60 mila, che lo rendono uno dei più prestigiosi tornei italiani nel calendario dell’Itf World Tennis Tour. La quindicesima edizione si giocherà di nuovo a cavallo fra maggio e giugno, nella prima settimana del Roland Garros, quando buona parte delle giocatrici che non riusciranno ad accedere al secondo torneo stagionale del Grande Slam si presenteranno al Castello di Brescia con l’obiettivo di succedere all’ucraina Katarina Zavatska vincitrice nel 2023, per entrare in un albo d’oro ricco di nomi importanti.

Uno su tutti quello dell’attuale numero uno d’Italia – e 26 del mondo – Jasmine Paolini, che è stata una delle sole due azzurre capaci di vincere a Brescia (l’altra fu Karin Knapp, nel 2016) e anche grazie al titolo di cinque anni fa riuscì a raggiungere per la prima volta la top-100 Wta, dando una svolta alla sua carriera. Quello di Brescia sarà il secondo di un trittico di appuntamenti italiani da 60.000 dollari di montepremi, tutti sulla terra battuta: prima si giocherà a Grado (Gorizia), quindi nell’affascinante club alle pendici del Castello e infine a Caserta. “A circa tre mesi dal via – dice Alberto Paris, da sempre direttore del torneo – il lavoro organizzativo si fa sempre più intenso. Stiamo via via ripercorrendo tutti i passaggi necessari per proporre i soliti standard di qualità, che piacciono alle giocatrici e migliorano l’esperienza degli appassionati”.

Un aspetto, quest’ultimo, diventato determinante perché anno dopo anno la quantità di spettatori è lievitata enormemente, e di conseguenza anche i servizi a disposizione del pubblico. A partire da un villaggio ospitalità sempre più sviluppato, naturalmente confermato anche per l’edizione 2024. “Come sempre – aggiunge Paris – ci aspettiamo un grande torneo, sia per il livello espresso in campo dalle giocatrici sia per l’atmosfera che si crea durante la settimana, favorita da uno scenario come il nostro che ha pochi eguali al mondo. In più, nelle prossime settimane potrebbe arrivare l’ufficialità di una potenziale novità sul fronte della visibilità della manifestazione, che rappresenterebbe un valore aggiunto molto prezioso”. Nel frattempo, è già confermata anche la data dell’altro evento internazionale del Tennis Forza e Costanza 1911, il Futures di tennis in carrozzina Camozzi Open – Memorial Cav. Attilio Camozzi che si gioca sui campi di via Signorini. Taglierà il traguardo delle dieci edizioni dal 16 a 19 maggio, tornando – come succedeva nei primi anni – a fare da antipasto agli Internazionali femminili.