Brescia art marathon 2024: la città dei record, da correre e da scoprire

Brescia e la Gruppo Bossoni Brescia Art Marathon continuano per la loro strada. Una strada lastricata di successi e numeri da record. Basta leggere i dati di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023 per rendersene conto: sono stati 11,6 milioni i visitatori, pari a un aumento di circa il 40% rispetto allo stesso periodo del 2022. L’offerta culturale, museale e artistica ha registrato un incremento del 92% rispetto allo stesso periodo del 2019. In totale ci sono stati 2.500 eventi, 238 rassegne e duemila volontari impegnati nell’organizzazione. Solo per citare i più importanti. La BAM, che con quella A di Art ha voluto fin dalla prima edizione mettere “nero su bianco” la sua passione e il suo impegno anche verso le bellezze e le risorse artistiche della città, non si tira indietro neanche quest’anno, mettendo a punto e riconfermando iniziative che porteranno i maratoneti a conoscere e scoprire, in tutte le sue sfaccettature, Brescia. L’edizione 2024 della Gruppo Bossoni Brescia Art Marathon si correrà domenica 10 marzo sulle tre tradizionali distanze competitive della maratona (42,195 km), mezza maratona (21,097 km) e 10 km. In programma anche le manifestazioni ludico-motorie Easy Run 10k e Family Walking (5 km). Sabato 9 marzo, spazio invece alla Tomorrow Runners (per i bambini della IV e V classe della scuola primaria).

Sarà Piazza Loggia a salutare la partenza e poi ad applaudire l’arrivo dei protagonisti della BAM 2024. Un’occasione unica, per loro, di avere il cuore di Brescia tutto per sé e, per amici, tifosi e famigliari, di poter poi perdersi immediatamente per le vie del centro. Anche quest’anno l’ASD Rosa Running Team, organizzatore dell’evento, ha rinnovato la collaborazione con Fondazione Brescia Musei (www.bresciamusei.com), l’ente che gestice un sistema museale preziosissimo costituito dal Museo di Santa Giulia e da Brixia, ma anche dal Parco Archeologico di Brescia romana – sito UNESCO dal 2011 – dalla Pinacoteca di Tosio Martinengo, dal Castello di Brescia con il Museo delle Armi “Luigi Marzoli” e il Museo del Risorgimento Leonessa d’Italia. Grazie alla partnership Fondazione Musei Brescia offrirà a tutti gli iscritti alle tre distanze competitive della BAM 2024 (maratona, mezza maratona e 10 km) un ticket di ingresso gratuito per la mostra “Franco Fontana”, un eccezionale percorso monografico dedicato a uno dei pionieri della fotografia a colori ed esposto presso il museo di Santa Giulia dall’8 marzo al 28 luglio 2024. Biglietto ridotto per l’accompagnatore.

Rinnovata anche la partnership con il gruppo Hotel Brescia. I runner potranno così prenotare nelle migliori strutture ricettive della città a un prezzo agevolato. Tutte le convenzioni sul sito ufficiale BAM - https://bresciamarathon.it/dove-alloggiare/ ISCRIZIONI, ATTENZIONE AL CAMBIO QUOTA – Martedì 31 gennaio sarà l’ultimo giorno utile per iscriversi a un costo agevolato alle tre distanze competitive: 42k, 21k e Fast Run 10k - https://bresciamarathon.it/gare-2/ CONVENZIONI SOCIETÀ – Le squadre che iscriveranno alla BAM 2024 un minimo di 40 atleti complessivi sulle tre gare, potranno contare su una quota speciale. Ma non solo: per ogni 10 iscrizioni su una sola distanza ne sarà riconosciuta una gratuita. Per informazioni: Erica, tel. 348 9769543 – marketing@rosassociati.it .Promozione “senza fine” per tutte le donne: potranno iscriversi, dall’1 settembre 2023 al 9 marzo 2024, alla 42 km al costo bloccato di 40 euro.

È anche questo il bello della BAM: il voler e il saper far correre e camminare tutti, facendosi portavoce entusiasta del movimento come miglior alleato del benessere e del buon umore. Così anche questa 22^ edizione della BAM inserisce in programma i due tradizionali eventi aperti a tutti e che, come le tre competitive, animeranno Brescia nella mattinata di domenica 10 marzo, rendendo ancora più spettacolare e unica la giornata di festa: - la Easy Run 10k, che, manifestazione ludico-motoria, ha richiamato negli anni sempre più appassionati camminatori e gruppi di amici. Si svolgerà sullo stesso percorso della 10 km competitiva; - la Family Walking, i 5 km attesi dalle famiglie che potranno così trascorrere una mattinata percorrendo in tutta tranquillità il centro storico di Brescia, stando insieme rilassandosi, divertendosi e, perché no, chiacchierando. Ma non solo: con la propria iscrizione contribuiranno alla raccolta fondi per un progetto di una delle tre associazioni coinvolte nella manifestazione, AIL, AVIS e ADMO.

Un vero e proprio spettacolo, che regala gioia ai piccoli runner ed emozioni a chi vi assiste: la Tomorrow Runners è un altro fiore all’occhiello della BAM: corsa ludico-motoria, è dedicata agli alunni delle classi IV e V delle scuole primarie della città. E come da tradizione aprirà ufficilamente l’edizione 2024 sabato 9 marzo a Campo Marte.

La squadra dei partner della BAM, quest’anno, conterà tra le sue fila due nuovi fuoriclasse: Gulliver, la software bresciana aperta nel 2000 che si basa su un gruppo di giovanissimi sviluppatori creativi con focus sull’innovazione. Con uffici anche in Lussemburgo, è leader nel settore trasporti e HR ed è specializzata nello sviluppo di app e soluzioni ready-to-use, di grandi progetti mobile, custom e off the shelf che uniscono IoT (Internet of Things) e AI (artificial intelligence); e Conad Centro Nord, che tra l’altro contribuirà in modo importante a rifornire tutti i ristori sul percorso e quello finale. Con oltre 270 punti vendita a oggi, associata in Conad, leader in Italia della grande distribuzione organizzata, ha scelto di scendere in campo a fianco di un evento di grande portata sociale e culturale come BAM per confermare, rimarcandolo, il suo impegno verso lo sport, uno stile di vita sano e il benessere psicofisico delle persone. Gulliver e Conad Centro Nord sono main sponsor della Gruppo Bossoni Brescia Art Marathon 2024.

Torna nel 2024 il Gruppo Bossoni Half Marathon Trophy, giunto alla sua 6ª edizione. Quattro le gare, tutte di alto livello e con un comun denominatore che piace ai runner: sono le 4 mezze maratone più veloci del nord Italia. Si comincia proprio con la BAM il 10 marzo per poi proseguire con la Orzinuovi Half Marathon (1 aprile), la Placentia Half Marathon (5 maggio) e terminare con la Half Marathon Cremona (20 ottobre). - https://bresciamarathon.it/gruppo-bossoni-half-marathon-trophy-2024/