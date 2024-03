Brescia art marathon, coach Huber Rossi: "Attenzione ai tranelli del percorso"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Mai lasciare nulla al caso. Lo sanno bene gli organizzatori della Gruppo Bossoni Brescia Art Marathon, che hanno lavorato instancabilmente per mesi affinché domenica 10 marzo i maratoneti possano vivere e godere un giorno di... corsa. Tre le distanze competitive: maratona, mezza maratona e 10 km, a cui si affiancano la 10 km non competitiva e la Family Walking, 5 km in centro città. Che debba essere tutto studiato e testato prima lo sanno anche i runner, che sabato 9 marzo, al Marathon Village di piazza del Mercato potranno chiedere gli ultimi consigli prima della gara al re delle ultramaratone Giorgio Calcaterra, alla dottoressa Sara Campagna, specialista in medicina dello sport e nutrizione sportiva del Marathon Medical Center, e a Huber Rossi, responsabile Valutazione Funzionale del Marathon Sport Center di Brescia e allenatore, che aspettando di incontrare i maratoneti ha voluto anticipare suggerimenti e raccomandazioni.

"La Bam, è una maratona molto particolare, che se non approcciata nel giusto modo può diventarti “nemica” – afferma Huber Rossi –. Brescia è una città pianeggiante, è vero, ma il tracciato di gara prevede lievi dislivelli, quindi il consiglio è rallentare il ritmo nelle pendenze positive per poi recuperarlo nei tratti in leggera discesa. Fondamentale è non bruciare troppe energie nei passaggi che salgono, soprattutto nei primi 30 chilometri di gara." I primi chilometri: lenti o veloci? "Ovviamente dipende dal maratoneta. In generale, sconsiglio sempre di affrontare i primi chilometri a un ritmo veloce. Chi parte forte spesso poi cala nella seconda parte, quando invece sarebbe necessario affondare il colpo vincente. La cosa migliore quindi è mantenere il proprio passo gara, quello provato in allenamento, e rimanere costanti il più possibile, aspettando anche gli ultimi 10-12 km per accelerare. Assolutamente vietato strafare, quindi. C’è anche chi preferisce una leggera e costante progressione: parte da un tempo più lento per poi via via velocizzare il ritmo, e questo va benissimo."

In fatto di integrazione qual è la strategia migliore? "Nella maratona è necessario integrare carboidrati, anche se – e questo vale anche per i materiali, quali ad esempio le scarpe – non si può improvvisare. Tutto va testato in allenamento, in gara bisognerebbe soltanto “copiare” quanto già provato. Con gli atleti di alto livello arriviamo anche a integrare 80-90 g di carboidrati all’ora, agli amatori suggerisco di assumere quantità inferiori, 40-60 g all’ora, così da allontanare il più possibile ogni rischio di incorrere in problemi addominali."

Un ultimo consiglio? "In caso di vento sfruttiamo la scia e stiamo in gruppo finché si può. È una strategia che dà vantaggi, non tanti quanto nel ciclismo, ma sicuramente facilita la vita anche al runner."

I tracciati della maratona, mezza maratona e 10 km sveleranno ai maratoneti tutte le anime di Brescia: quella storica, con i resti romani, i monumenti, i musei, gli archi e le piazze, ma anche quella industriale e verde, che porterà a correre i runner nelle zone più periferiche, ma non per questo meno affascinanti, della citta e lungo le piste ciclabili. «Tutti e tre i percorsi in linea di massima non presentano alcun tratto molto impegnativo. Maratona e mezza maratona hanno in comune i primi 15 km – spiega Raffaello Alliego, direttore di gara della BAM –, che sono in leggerissimo saliscendi. Dopo la partenza in lieve salita al 7° km i runner arriveranno a Mompiano, la zona dello stadio, a nord della città. Da lì cominceranno a scendere; si tratta comunque sempre di saliscendi quasi impercettibili. Dopo il 15° km la maratona entrerà nel territorio di Cellatica lungo La Fantasina, in cui è presente un piccolo strappetto. Effettuato il giro di boa, si tornerà sulle strade di Brescia passando dal villaggio Badia lungo un tracciato pianeggiante. Nell’ultimo tratto, a cominciare da viale Bornata e viale Venezia, si tornerà a salire, sempre lievemente. Al 38° km si passerà davanti al museo delle 1000 Miglia, per poi proseguire verso il centro storico: si transiterà per via Musei e, dopo aver ammirato i resti romani del Capitolium, si entrerà in pieno centro attraverso l’arco del Broletto. Ci si ritroverà nell’imponente piazza Paolo VI con il Duomo Nuovo e il Duomo Vecchio. A quel punto mancheranno 700 metri al traguardo di piazza Loggia.» "La mezza maratona, una volta staccatasi dalla maratona, proseguirà il suo cammino lungo le piste ciclabili, uno dei fiori all’occhiello della città, che da più di qualche anno a questa parte si è mostrata molto attiva e responsabile verso l’ambiente e la salute dei cittadini. L’ultimo chilometro è quello della maratona e l’arrivo è sempre in piazza della Loggia.» «Il percorso della BCC Brescia 10k è stato modificato leggermente rispetto a quello della scorsa edizione: partirà da via X giornate e si svilupperà interamente per le strade del centro cittadino con il traguardo sempre in piazza della Loggia."

A inaugurare la 22^ edizione della BAM, domenica 10 marzo, saranno la maratona con i suoi 42,195 km e la mezza maratona da 21,097 km, che partiranno da via S. Faustino (parte sud) alle 8.30. La BCC Brescia 10k prenderà il via da via X Giornate, sempre alle 8.30. Il traguardo di tutte e tre le gare sarà nel cuore di Brescia, in piazza della Loggia. Domenica 10 marzo si svolgeranno anche la Sportland Easy Run 10k, che partirà alle 8.50 e ricalcherà il percorso della competitiva, e la Family Walking di 5 km, il via alle 10.00 di domenica da piazza del Mercato. Sabato 9, a Campo Marte, spazio ai più piccoli con la Tomorrow Runners, corsa ludico-motoria dedicata agli alunni delle classi IV e V delle scuole primarie della città. U