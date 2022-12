La Brescia art marathon pronta a celebrare Bergamo-Brescia capitale italiana della cultura 2023

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Orgoglio e un incredibile senso di appartenenza verso la propria città, i suoi valori: sono questi emozioni e stati d’animo che muovono la Gruppo Bossoni Brescia Art Marathon 2023. Bergamo e Brescia, a braccetto, saranno capitale italiana della cultura per tutto il prossimo anno e Bam, in calendario domenica 12 marzo, sarà uno degli eventi ufficiali di questo unico e storico appuntamento, che si aprirà il 20 gennaio prossimo. Motivo di orgoglio, appunto, che si respira nella sede dell’Asd Rosa Running Team, impegnata a far vivere al runner non solo una maratona ma anche un soggiorno in una città capace, l’anno prossimo più che mai, di mostrare al mondo di che “pasta” è fatta: "Brescia, negli ultimi anni, è diventata ancora più bella, oltre ad aver mostrato una grande sensibilità verso la sostenibilità. Basti pensare alla rete di ciclabili che sono state realizzate. Nel 2023 sarà ancora più in fermento, con un calendario di eventi, mostre e manifestazioni che coinvolgono tutti i campi. E noi vogliamo esserne all’altezza: posizionando partenza e arrivo in centro, disegnando un nuovo percorso e mettendo a punto diverse iniziative che possano permettere al runner e a suoi accompagnatori di godersi una maratona in una città più viva che mai" le parole di Loretta Pagliarini del Comitato Organizzatore.

Gratis ai musei

Vivere la città e scoprire tutte le sue bellezze, anche quelle racchiuse in mura preziose come i musei: per gli iscritti alla Gruppo Bossoni Brescia Art Marathon 2023 sarà ancora più facile. Grazie alla rinnovata collaborazione con la Fondazione Brescia Musei i partecipanti riceveranno un coupon che permetterà loro di entrare gratuitamente in tutti i musei della città fino alla fine dell’anno. L’accompagnatore potrà usufruire dell’ingresso ridotto.

Convenzione con gli hotel

Il comitato organizzatore ha rinnovato la partnership con il gruppo Hotel Brescia anche per l’edizione 2023. I runner potranno così prenotare nelle migliori strutture ricettive della città a un prezzo agevolato. Tutte le convenzioni sul sito ufficiale Bam.

Le gare

Tre gli eventi competitivi della Gruppo Bossoni Brescia Art Marathon, che si correranno domenica 12 marzo 2023: maratona con i suoi 42,195 km, mezza maratona da 21,097 km e la 10 km, tre distanze capaci di soddisfare tutti i tipi di corridori.. Non solo agonismo alla Bam 2023. Ci sarà spazio anche per chi la corsa è sinonimo di divertimento, grazie alla Sportland Easy Run 10k e alla Family Walking. La Sportland Easy Run 10k, manifestazione ludico-motoria sotto l’egida della Fiasp, si svolgerà sullo stesso percorso della 10 km competitiva. Sono già aperte le iscrizioni, che possono essere effettuate online e presso i punti vendita Sportland di Elnos e di S.Eufemia. Torna in presenza anche l’iniziativa solidale Family Walking svolta in collaborazione con Ail, Avis e Admo. Un momento atteso dalle famiglie bresciane che partecipando contribuiscono alla raccolta fondi Domenica 12 Marzo, quindi, le strade di Brescia saranno movimentate oltre che dai runners anche da tanti appassionati camminatori, gruppi di amici e famiglie che contribuiranno a rendere ancora più spettacolare e unica la festa non solo del running ma di un’intera città.

Un ingresso importante in quest’ultima parte dell’anno. Segno tangibile di grande sensibilità nei confronti di un evento cittadino divenuto negli anni l’appuntamento della e per l’intera città . CENPI Scrl nasce nel 1999 a Brescia e, a oggi, è l’unica società accreditata per fornire servizi di Certificazione e Formazione in materia di prevenzione degli infortuni e sicurezza negli ambienti del lavoro. Per info: www.bresciamarathon.it - press@rosassociati.it 030-9898006