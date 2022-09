Bossoni Brescia Art Marathon: via il 12 marzo 2023, aperte le iscrizioni

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Cuore, impegno, passione e professionalità. Nasce da qui la Gruppo Bossoni Brescia Art Marathon 2023, che si correrà domenica 12 marzo. Qualità, queste, che hanno da sempre contraddistinto l’Asd Rosa Running Team, l’instancabile macchina organizzativa della manifestazione e che ora più che mai prima permeano ogni dettaglio di questa 21^ edizione, che si culla tra tradizioni ritrovate e novità. La BAM 2023 parte a tutta velocità: con le gambe a macinare chilometri e la testa a ideare e concretizzare iniziative da renderla unica per i runner e la città, in un anno che vedrà Brescia, con Bergamo, Capitale Italiana della Cultura.

Partenza nel cuore di Brescia

Correre la BAM 2023 porterà i runner a vivere la “città illuminata” – è questo il titolo del dossier di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023 –, un’esperienza davvero particolare se si pensa anche a come e perché è maturata la decisione di assegnare alle due città la nomina: entrambe colpite profondamente dalla pandemia, capaci di mostrare una determinazione e una forza straordinarie a tutto il mondo. È un nuovo forte segnale di ripartenza, che gli organizzatori hanno interpretato nel migliore dei modi: riportando gli arrivi della BAM in Piazza Loggia, nel cuore della città. Ma non solo: A.S.D. Rosa Running Team e le istituzioni stanno lavorando perché anche le partenze siano posizionate nella piazza simbolo della città. Tutto ciò porterà runner e accompagnatori a godere del centro storico fin dalle prime ore del mattino senza dover affrontare alcun trasferimento.

Tre distanze

Domenica 12 marzo si correranno tre gare: oltre alla maratona (42,195 km), sono in programma la mezza maratona (21.097 km) e la 10 km. Dall’1 settembre è possibile iscriversi a tutte e tre le competitive in programma a una tariffa agevolata: il pettorale della maratona ha un costo di 38,00 euro, quello della mezza maratona di 25,00 euro e quello della 10 km di 10 euro.

Le novità

Le novità riguardano anche il logo: ora la “B” di BAM, ma anche di Brescia, diventa un cuore, a provare che la maratona della Leonessa ha un battito forte e sano, immagine di una vitalità che è da sempre invincibile. Con il blu/azzurro, colore che contraddistingue la città di Brescia, e il rosso a sottolineare energia e movimento. Il sito che fa andare… Veloci: il cuore del nuovo logo campeggia anche nella homepage del sito completamente rinnovato della manifestazione. Più intuitivo e immediato, raccoglierà tutte le informazioni utili per il runner: dalle distanze in programma ai percorsi, dalle tariffe di iscrizioni alle promozioni, alla iniziative e agli appuntamenti che faranno da eccezionale corollario alle gare podistiche. L’unica cosa che non è cambiata è l’indirizzo da digitare: www.bresciamarathon.it

La Brescia Art Marathon ha sempre tenuto fede al suo nome. Anche a quell’Art nel mezzo, che pur risentendo delle limitazioni dettate dalla pandemia ha sempre regalato ai runner (almeno) un angolo di cultura e arte. Come per esempio, lo scorso anno con la rinnovata collaborazione con la Fondazione Brescia Musei, che ha permesso agli iscritti di visitare gratuitamente il Museo Santa Giulia. Per l’anno della Capitale Italiana della Cultura Brescia si apre al mondo intero con iniziative culturali, artistiche indimenticabili. Gruppo Bossoni Brescia Art Marathon è uno dei grandi appuntamenti presenti nell’ampio palinsesto della città. Orgogliosamente l’ASD Rosa Running Team farà la sua parte contribuendo attivamente con l’Amministrazione. Sono in programma iniziative sportive e ludico-motorie che si realizzeranno nell’arco dell’anno a formare un connubio perfetto con Brescia Bergamo Capitale Italiana della Cultura.