Borgosatollo e i giovani del tennis, uniti per l’ambiente. Mercoledì 26 ottobre presso il Centro Sportivo Comunale Benedetto Pola, le giovani promesse dell’Asd Pro Tennis School hanno ricevuto in regalo dei piccoli alberi donati dalla Malu S.r.l., azienda specializzata nella consulenza ambientale, per dare seguito all’iniziativa “Adotta una pianta”, utile a promuovere la cultura ecologica e la valorizzazione del paesaggio naturale. Ad oggi presso il centro sportivo sono state piantumate 80 piantine, in primavera ne arriveranno altre 50. Un momento di unione per condividere una missione, prendersi cura di un albero e più in generale del futuro del nostro ecosistema; ogni ragazzo adotterà una pianta, irrigandola al termine degli allenamenti, con la speranza di creare un cambiamento positivo e duraturo per il paese.

Un percorso pensato da Alessandro Serana, il direttore sportivo della scuola tennis, che ha avuto inizio nel mese di Giugno, quando ai ragazzi sono stati regalati dei sacchetti contenenti dei semi da piantare e coltivare nel tempo, creando una similitudine con il ruolo dell’allenatore che si prende cura dei propri allievi, coltivando la passione, cercando di renderli degli atleti preparati e creando quindi un connubio perfetto tra sport e natura. “Non mi stancherò mai di rimarcare”, ricorda l’Assessore allo Sport e Verde Pubblico Francesca Orzan, “l’importanza per il rispetto, la cura e la salvaguardia dell’ambiente naturale che ci circonda, gli alberi ricoprono un ruolo fondamentale nella nostra vita di tutti giorni, ruolo che viene spesso sottovalutato. Attraverso questi piccoli gesti si cerca di sensibilizzare le giovani generazione sul tema, nella speranza che sappiano fare meglio rispetto a chi li ha preceduti. Donare un albero e il prendersene cura, è un grande segno di rispetto e amore verso il prossimo”.