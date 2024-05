Vela, S&You domina l'edizione 2024 della Gentlemen's cup

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Si è svolta nello scorso weekend, nelle acque gardesane di Bogliaco, la classica Gentlemen's Cup manifestazione ormai prossima al trentennale, organizzata dal Circolo Vela Gargnano sotto l'egida della Federazione Italiana Vela. Condizioni ideali con vento tra otto e dodici nodi hanno accompagnato gli oltre 50 equipaggi che hanno corso il numero massimo di prove (6) previste dal programma. Nel raggruppamento più numeroso ed agguerrito, la classe Dolphin 81 che ha visto ai nastri di partenza ben 20 imbarcazioni si impone ITA 125 S&you dell'armatore Renato Vallivero, barca che è tornata alle regate dopo anni di oblio, grazie al vivace team "L'Amante Oceano" che l'ha riportata in auge. Al timone Paolino Masserdotti timoniere gardesano della Fraglia Vela Desenzano che non ha certo bisogno di presentazioni e che nel palmares vanta anche due vittorie nella Coppa Italia della prestigiosa classe Star.

Alle scotte troviamo Cesare Claudani e Alessandro Calzoni, due tailer cresciuti nel gruppo sportivo della Marina Militare, regatanti di lunga data nelle classi monotipo mentre alle drizze e a prua vi erano rispettivamente Gianfilippo Pellucci e Matteo Bertolotti, gardesani di sponda veronese a dimostrazione che il Garda e la vela unisce le due provincie spesso avversarie, sportivamente parlando. A seguire le gesta del gruppo dal gommone e a soffrire spesso quanto gli atleti il team manager Emiliano Paroni che di solito è a prua dell'imbarcazione ma è stato fermato da un infortunio alla mano. Secondo posto nella classifica per ITA 109 Stenella dell'armatore Crestana timonata nella prima giornata dal gargnanese Pier Omboni sostituito la domenica da Luca Bovolato, autore di due vittorie parziali ma penalizzato da una collisione nel secondo giorno di regate. Medaglia di bronzo per ITA 128 Back in Black di Sabella e Anselmi con al timone Pietro Parisi, che ha raggiunto il podio grazie alla regolarità nei piazzamenti. Per la classe Dolphin è stata l’ultima regata prima del Campionato Italiano e Eurocup in programma dal 30 maggio al 2 giugno proprio sul campo di regata di Gargnano, dove si contenderanno il titolo i più forti equipaggi che hanno animato la classe nelle ultime stagioni, compreso il pluri campione mondiale e velaio Quantum Carlo Fracassoli che sarà al timone di Twister della famiglia Bocchio

. Il nuovo equipaggio di S&you dopo la vittoria alla Gentlemen's cup entra di diritto nel novero delle barche che possono contendersi il titolo, al pari di chi è salito sul podio di questa magnificamente organizzata manifestazione. Tra i Protagonist a vincere in generale è Enrico Sinibaldi (Fraglia Vela Desenzano) inseguito da Mauro Spagnoli (Canottieri Garda Salò) e Lorenza Mariani (Canottieri Garda Salò). Tra i gloriosi Asso 99 Andrea Farina (Circolo Nautico Brenzone) domina in assoluto con in seconda posizione Matteo Giovanelli (Circolo Vela Gargnano) e a completare il podio in terza posizione Alessandra Rossi (GDV LNI Garda). Nei Fun e altri monotipi i primi tre in classifica sono tutti del Circolo Vela Toscolano Maderno: rispettivamente in prima posizione Alberto Azzi e a seguire Paolo Tagliani e Stefano Menoni.