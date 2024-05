Ginnastica artistica, oro europeo per Angela Andreoli

Angela Andreoli irradia di gioia e soddisfazione agli Europei di ginnastica artistica a Rimini, dove ha conquistato la medaglia d'oro nel concorso a squadre femminile. Insieme alle sue compagne di squadra Alice D'Amato, Manila Esposito ed Elisa Iorio, la ginnasta bresciana ha guidato l'Italia verso la vittoria con un punteggio complessivo di 164.162 punti.

L'eccezionale performance del quartetto azzurro ha visto l'Italia mantenere il comando della classifica fin dalla seconda rotazione, mantenendo un vantaggio di due punti sulla Gran Bretagna fino alla fine. La Francia ha completato il podio aggiudicandosi la medaglia di bronzo. Per la nazionale italiana è il terzo titolo europeo a squadre femminile nella storia, dopo quelli conquistati nel 2006 e nel 2022.

Rassegna europea da incorniciare per l'Italia che vinto ben otto medaglie, di cui cinque d'oro, un argento e due bronzi, dimostrandosi la squadra dominante della competizione.

Salgono così a due le medaglie conquistate agli europe dalla ginnasta bresciana: un oro e un bronzo. In realtà Andreoli avrebbe potuto aggiudicarsi un altro bronzo se non fosse stato per la "regola dei passaporti" che le ha negato la felicità nell'all-around di giovedì scorso.