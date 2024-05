Ginnastica artistica: Angela Andreoli è terza agli Europei, ma senza medaglia

La ginnasta bresciana Angela Andreoli ha dovuto fare i conti con una delusione al 35° Campionato Europeo artistica di Rimini, dove è stata costretta a rinunciare alla medaglia di bronzo a causa di una regola ormai datata e mai modificata.

Nonostante abbia concluso la competizione con un punteggio complessivo di 53.766, piazzandosi dietro a Manila Esposito (55.432) e Alice D'Amato (54.831), Angela si è vista negare il terzo gradino del podio a causa della regola dei passaporti "two per country". Questa regola, introdotta in passato per evitare il dominio dell'Unione Sovietica, stabilisce che solo due atleti di una stessa nazione possono salire sul podio. Purtroppo, nonostante il suo punteggio la collochiasse al terzo posto, Angela ha dovuto cedere il bronzo a un'altra atleta, Alice Kinsella, che ha fatto peggio di lei ma è stata promossa a causa di questa regola obsoleta.

Nonostante tutto, sul podio c'è comunque un po' di Brescia, dato che le ginnaste Esposito e D'Amato sono allenate da Enrico Casella, il quale ha una forte connessione con la città in quanto allenatore e co-fondatore della Brixia Brescia, oltre ad essere il direttore tecnico della nazionale italiana di ginnastica artistica femminile.