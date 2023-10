Active brescia fa festa: al giro handbike è ancora “fast team”.

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

La maglia rosa finale di Mirko De Cortes, vincitore nella categoria MH5, ma soprattutto la maglia rossa di “Fast Team”, come squadra capace – per il terzo anno consecutivo – di raccogliere più punti con i suoi atleti. Sono i due traguardi tagliati dall’Active Team “La Leonessa” nell’edizione 2023 del Giro d’Italia di handbike, conclusa lo scorso fine settimana a Bari con le tappe numero 7 (cronometro) e 8 (prova in linea). Una due giorni che ai bresciani ha consegnato ben nove piazzamenti sul podio, su tutti le due vittorie di Mirko De Cortes, che nella passata stagione al Giro – oltre al successo fra gli MH5 – si era preso il titolo di campione assoluto raccogliendo più punti di tutti gli altri partecipanti, mentre quest’anno si è dovuto accontentare del secondo posto con 171 punti, alle spalle dei 180 di Riccardo Cavallini. Ma l’atleta di Calcinato rimane più che soddisfatto della stagione, con 4 vittorie di tappa e la conferma nel ruolo di dominatore nella propria categoria. Sempre guardando alla classifica finale del Giro, hanno chiuso al secondo posto ben tre atleti Active: fra le donne della categoria WH2 ci è riuscita Simona Canipari (due volte seconda anche a Bari); fra gli uomini sia Giuseppe Uberti (MH1, doppio podio in Puglia) sia Franco Tonoli, che fra gli MH4 è stato uno dei più costanti della stagione, pur senza mai vincere. Negli MH0 terzo posto finale per Roberto Zanetti, protagonista di due secondi posti nel weekend barese.

Fra i top-10 delle classifiche finali anche gli MH1 Giammarco Pini (quarto) e Giannino Piazza (quinto e vincitore della maglia nera) oltre a Mattia Guerini, ottavo fra gli MH4 e terzo nella classifica della maglia bianca per il miglior giovane. “Come capitano – dice Sergio Balduchelli – sono davvero orgoglioso dell’impegno di tutti gli atleti che hanno partecipato al Giro, i quali con le loro presenze e risultati ci hanno permesso di confermarci di nuovo il miglior team. Il tutto malgrado la convocazione in nazionale di quattro dei nostri atleti di punta abbia impedito loro di essere presenti con continuità alle tappe del Giro, in quanto impegnati in eventi ancora più prestigiosi. Lo spirito competitivo, la forza e la dedizione di tutti, sia degli elementi storici del team sia dei nuovi atleti, sono state di grande ispirazione. Tutti hanno mostrato una determinazione super, amore per il ciclismo e per le sfide, e massimo rispetto per lo sport e per se stessi. Un plauso particolare va alla maglia rosa Mirko De Cortes, ma il grazie è davvero per tutti”. Da segnalare che, come riconoscimento alla sua attività di dirigente, lo stesso Balduchelli ha da poco ricevuto da parte della Federazione Ciclistica Italiana una benemerenza d’Argento al merito del Ciclismo, che ne riconosce capacità, continuità e impegno nella promozione dello sport.

Un premio meritato con anni di attività nel paraciclismo, prima da atleta e poi al lavoro al servizio degli altri. Sempre restando tra le fila dell’Active Team “La Leonessa”, alla soddisfazione per i risultati al Giro e alle tante altre raccolte nell’handbike nel corso del 2023, si aggiungono i ben quattro titoli italiani di Mirko Pini, che come già nella passata stagione ha fatto incetta di successi nella categoria MC3 del paraciclismo “standing” (biciclette tradizionali, utilizzate da atleti con amputazioni o lesioni agli arti inferiori). Dopo la vittoria a cronometro nei Campionati Italiani su strada, disputati a giugno, il ciclista di Villa Carcina ha vinto il titolo nazionale anche nel ciclocross a settembre a Bibione, e ha completato la collezione di successi tricolori a ottobre, nella competizione su pista. Al velodromo di Forano (Rieti) il bresciano si è confermato campione sia nel chilometro sia nell’inseguimento. Non contento, lo scorso fine settimana ha sfiorato anche il titolo agli assoluti di mountain bike, chiudendo al secondo posto a Castro (Lecce). Quinto fra gli MC5 l’altro atleta Active Nico Sartini, che poi alla domenica – malgrado la caduta accusata al sabato – ha voluto a tutti i costi raggiungere i compagni a Bari per partecipare alla tappa conclusiva del Giro Handbike. Giro Handbike 2023 – Classifica finale I posizionamenti degli atleti dell’Active Team La Leonessa Cat. WH2 – 2° Simona Canipari. Cat. MH0 – 3° Roberto Zanetti. Cat. MH1 – 2° Giuseppe Uberti, 4° Giammarco Pini, 5° Giannino Piazza. Cat. MH2 – 12° Omar Rizzato. Cat. MH3 – 14° Fabrizio Falappi, 15° Mirko Testa, 22° Marco Dagnoni, 50° Bernardo Pasinetti, 60° Marco Colombo. Cat. MH4 – 2° Franco Tonoli, 8° Mattia Guerini, 12° Alessio Scutteri, 15° Claudio Zana, 22° Christian Giagnoni. Cat. MH5 – 1° Mirko De Cortes. Giro Handbike 2023 – Classifica finale maglia rossa “Fast team” 1° posto: Active Team “La Leonessa”, 1.115 punti 2° posto: Sport Team Vallagarina, 582 punti 3° posto: Xpc Beltrami Tsa Cooperatori, 515 punti 7° tappa Giro Handbike 2023 – Bari (prova a cronometro) Tutti i risultati degli atleti dell’Active Team La Leonessa Cat. WH2 – 2° Simona Canipari. Cat. MH0 – 2° Roberto Zanetti. Cat. MH1 – 3° Giuseppe Uberti, 5° Giammarco Pini, 6° Giannino Piazza. Cat. MH3 – 9° Fabrizio Falappi, 13° Marco Dagnoni. Cat. MH4 – 3° Franco Tonoli, 6° Alessio Scutteri, 10° Mattia Guerini. Cat. MH5 – 1° Mirko De Cortes. 8° tappa Giro Handbike 2023 – Bari (prova in linea) Tutti i risultati degli atleti dell’Active Team La Leonessa Cat. WH2 – 2° Simona Canipari. Cat. MH0 – 2° Roberto Zanetti. Cat. MH1 – 2° Giuseppe Uberti, 4° Giammarco Pini, 5° Giannino Piazza. Cat. MH3 – 8° Fabrizio Falappi, 12° Marco Dagnoni. Cat. MH4 – 5° Franco Tonoli, 6° Alessio Scutteri, 7° Mattia Guerini. Cat. MH5 – 1° Mirko De Cortes. Cat. MC5 – 5° Nico Sartini.