È già tempo della 3 Santi Trail: 600 persone attese al via

Iscrizioni già chiuse per le gare agonistiche, porte ancora aperte (anche la mattina stessa) per i due percorsi non competitivi (tutte le info del caso anche sul sito ufficiale della manifestazione): alla 3 Santi Trail di Nave, undicesima edizione, sono attese quasi 600 persone. Pennarello rosso sul calendario, appuntamento fissato per domenica 14 aprile: circa 450 gli iscritti alle due distanze, la 3 Santi Trail da 18 km e 1.200 metri di dislivello e la già mitica L'Eremitica (47 km e 2.900 metri di dislivello), un altro centinaio i papabili che percorreranno il Sentiero delle Cascate (7 km e 330 metri di dislivello) e la Avis Bimbo Run, da 800 metri, dedicata ai più piccoli.

L'evento è organizzato dalla Asd 3 Santi Trail, in pista ormai dal 2013: muscoli e gambe per lo sport ma grande cuore solidale, perché in poco più di un decennio sono già stati raccolti e donati più di 21mila euro per progetti e iniziative di solidarietà. Le due gare competitive di trail running sono tra le prime nel calendario annuale di corsa in montagna: entrambe sostenute dalla Fidal Brescia, la sezione nostrana della Federazione italiana di atletica leggera, sono inserite nel circuito internazionale UTMB World Series e hanno il patrocinio dei Comuni di Nave, Bovezzo, Caino, Concesio, Lumezzane e della Comunità Montana della Valtrompia.

Il programma delle gare

Pillole dalle gare in programma domenica a Nave. La 3 Santi Trail, definita come “una gara di trail running che incarna la vera essenza dell'avventura e dello spirito sportivo, immersa nei paesaggi mozzafiato delle montagne”, prenderà il via allo scoccare delle 9. Si parte su strada asfaltata per circa 1,5 km, aspettando la prima vera salita in Via Dernago che, attraversato il bosco, conduce al Sentiero delle miniere. Il percorso prosegue poi fino alla località Cuchèt e al primo “santo” che contraddistingue la gara, alla chiesetta di Sant'Antonio. Si continua in mulattiera fino alla Merolta (bassa e alta) e ancora verso i Segagn, dove fa capolino l'eremo della Madonna di Conche di San Costanzo (il secondo santo di gara). L'ultima vera salita è poi diretta alla vetta del Monte Conche, da cui poi si scende fino in località Cocca, su sentiero fino all'ultimo dei tre santi (Sant'Onofrio). Poi sarà tempo dell'arrivo, tra pianura e discese, e l'immancabile rush finale.

Non da meno L'Eremitica, ottava edizione nel 2024. Gara di ultra trail, “rappresenta una vera prova di resistenza e determinazione, attirando ogni anno appassionati da tutta Italia e oltre: non è solo una gara – dicono dalla Asd 3 Santi – ma un viaggio alla scoperta dei vostri limiti e della potenza della natura”. Anche il percorso dell'Eremitica saluta i tre santi della gara tradizionale: il cammino, anzi la corsa attraverserà però anche il Passo del Cavallo di Lumezzane, il Monte Doppo, il Monte Palosso, la cresta di Sant'Onofrio.

Com'è andata nel 2023

Per gli appassionati: il record della 3 Santi Trail è di Filippo Bianchi, crono di 1h31m nel 2016. Lo scorso anno l'ha spuntata Luca Carrara (Altitude Race) in 1h35m40s, davanti a Daniele Pasotti (Asd Trail Running Brescia) e Diego Cagna (Us Malonno): 225 gli atleti che hanno concluso la gara. Il podio de L'Eremitica 2023: al primo posto Diego Angella in 4h41m39s (Asd Sicurlive Sport Team), a seguire Daniele Calandri (Asd Inrun) e Marco Biondi (Atletica Franciacorta), 139 gli atleti arrivati fino in fondo. Scarpe ben allacciate e pronti al fiato corto: domenica si riparte.