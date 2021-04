L’Active Handbike Team La Leonessa è una meraviglia: due trionfi e tre podi agli Assoluti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Una meraviglia. Il termine ideale per descrivere la giornata dell’Active Handbike Team La Leonessa nei Campionati Italiani Assoluti di Marina di Massa l’ha trovato capitan Sergio Balduchelli, con le lacrime agli occhi per le emozioni di una giornata da ricordare. Perché nella rassegna toscana, la più numerosa di sempre con ben 228 atleti in gara, il team bresciano è andato oltre le più rosee aspettative conquistando due maglie tricolori: nella categoria WH1 con Simona Canipari e nell’MH4 con Christian Giagnoni.



L’atleta bresciana di Villanuova sul Clisi, tornata all'attività sportiva grazie ad Active Sport dopo l’incidente di tre anni fa, aveva vinto anche la gara inaugurale della stagione nel Veronese, ma sotto il diluvio di Marina di Massa ha fatto ancora meglio, conquistando il tricolore al termine di un lungo testa a testa contro Luisa Pasini, staccata all’arrivo di soli tre secondi. Il pratese Giagnoni, invece, aveva iniziato il 2021 con un terzo posto, ma ha conservato il colpaccio per l’appuntamento più importante, lasciandosi andare a un lungo urlo liberatorio dopo aver vinto la volata per il primo posto.



“Credevo fortemente in tutti i ragazzi – dice un emozionato Balduchelli – ma era difficile pensare che potessimo conquistare due maglie tricolori. Simona ha disputato una gara stupenda, mentre Christian, pur soffrendo ancora di alcune conseguenze dopo una lunghissima positività al Covid-19, è finalmente riuscito a riprendersi un titolo nazionale che gli mancava da quattro anni. Poter condividere le loro emozioni è stato meraviglioso”. Ma soffermarsi soltanto sulle prestazioni dei vincitori sarebbe riduttivo, perché i Campionati Italiani Assoluti dell’Active Handbike Team La Leonessa sono stati un successo su tutta la linea, con anche i secondi posti di Omar Rizzato (MH2) e Teresa De Gregorio (WH2), il terzo di Jenny Cottali (WH3) e una lunga serie di altri piazzamenti nei primi 5 della classifica. “Siamo davvero super fieri di tutti gli atleti – continua il capitano –, dal primo all’ultimo. Sono riusciti a dare il massimo malgrado le condizioni di gara molto complicate a causa di pioggia e vento, ottenendo tanti risultati importanti e alcuni persino inaspettati. Vedere ben cinque dei nostri sul podio degli Assoluti è un sogno che si realizza, e ci dà tantissima carica per il prosieguo della stagione. Essere capitano di questa squadra è davvero un orgoglio”.



Felice come una pasqua anche il presidente Marco Colombo, presente in Toscana a sostenere la squadra. “La soddisfazione è tanta – spiega – perché questi risultati non erano scontati. Non va dimenticato che molti dei nostri atleti arrivano direttamente dal progetto di sport terapia che parte negli ospedali: vederli sorridenti sul podio ci riempie di gioia. Voglio sottolineare la caparbietà di Simona e il grande lavoro atletico di Christian: si sono meritati questo successo tricolore. Oggi abbiamo raccolto tante dimostrazioni del valore dei progetti che portiamo avanti da anni, grazie al nostro impegno e all’aiuto di tutti i nostri sostenitori. Active Sport è una realtà sempre più grande, solida e forte”. E vincente: nell’handbike, nel tennis e in tutti i diversi progetti sportivi e sociali affrontati quotidianamente.



“Campionati Italiani Assoluti – 3° Trofeo Fonteviva” – Marina di Massa (MS)

Tutti i risultati degli atleti di Active Sport Cat.

MH1 – 4° Giuseppe Uberti Cat. MH2 – 2° Omar Rizzato, 7° Oscar Signorini Cat. MH3 – 4° Mirko Testa Cat. MH4 – 1° Christian Giagnoni, 6° Alessio Scutteri, 7° Claudio Zana, 14° Mattia Guerini Cat. MH5 – 4° Mirko De Cortes Cat. WH1 – 1° Simona Canipari Cat. WH2 – 2° Teresa De Gregorio Cat. WH3 – 3° Jenny Cottali Cat. MC2 - 5° Fabrizio Topatigh

