Volley A2, tre punti netti per Brescia: battuta Cantù

Una vittoria da tre punti mancava ormai da tre settimane. Dopo lunghi tie break il Gruppo Consoli Mcdonald’s Brescia vince 3-0 contro Cantù e risale la classifica con 15 punti. “Era l’obiettivo che ci eravamo prefissati per come abbiamo lavorato in settimana. Sono molto contento per me e Nicolò perché ci siamo fatti trovare pronti e credo che abbiamo saputo sfruttare appieno l’occasione. L’obiettivo ora, - dice Orazi, autore di 8 punti - è risalire la classifica continuando a fare punti. Per noi è essenziale giocare con i più grandi, impariamo tanto e lavoriamo per rubare loro il posto sempre più spesso”. Quella che si gioca al centro sportivo San Filippo è un match in emergenza da entrambe le parti: Brescia è senza Cisolla, Galliani e Mazzone e affronta un Pool Libertas pure privo di Copelli, Han?i?, Sette e Butti

Brescia fa subito voce grossa (6-2), Cantù accorcia 7-6, ma di nuovo i padroni di casa fanno un mini break che vale l’11-7 e stavolta le distanze non si accorciano più. Massimo vantaggio 19-11, lo stesso che c’è poi nel finale: 25-17.

Battaglia il secondo set: Brescia sigla il 4-2, Cantù non solo pareggia ma mette la freccia 4-5 ed è punto a punto fino al 19-18 casalingo; Brescia alluna 24-20, Cantù annulla una palla set ,a chiude ancora Brescia 25-21.

Nell’ultimo set l’equilibrio regna fino al 9-8 poi i padroni di casa salgono di nuovo in cattedra (15-10) e Cantù non ricuce: 25-17.

Brescia: Tiberti 1, Bisi 17, Patriarca 6, Crosatti, Franzoni (L), Neubert, Esposito 9, Seveglievich 7, Ventura ne, Orazi 8, Rizzetti (L). All. Zambonardi e Iervolino.

Cantù: Coscione, Princi 1, Motzo 15, Mazza 5, Trovò 4, Bortolini (L), Pietroni, Salvador 9, Pellegrinelli; Rota 8, Pirovano ne, Moreno Garcia (L) ne. All: Battocchio, 2° All: Zingoni.