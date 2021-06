1000 Miglia: folla in piazza per la punzonatura, poi la partenza in Viale Venezia

Al via la 39esima edizione della corsa più bella del mondo

La 1000 Miglia, storico appuntamento mondiale dell’automobilismo, è ai nastri di partenza. L’edizione 2021 della “corsa più bella del mondo”, come la chiamava Enzo Ferrari, torna oggi sulle strade, a oltre 90 anni dalla sua prima edizione. Lungo il tradizionale percorso Brescia-Roma-Brescia, le 375 vetture attraverseranno di corsa mezza Italia, toccando alcuni tra i paesaggi più suggestivi del Belpaese.



Edizione 2021:

Anticipata dal celebre momento della punzonatura in Piazza Vittoria, la Freccia Rossa partirà alle 13,30 da Viale Venezia. Le auto attraverseranno i caratteristici centri storici di decine di province, fino al ritorno nella giornata di sabato a Brescia, quando verrà premiato il vincitore. Tanti i vip in gara e, per la partenza, è atteso il saluto delle Frecce Tricolori sopra i tetti di Brescia.