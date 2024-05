Diagnosi precoce e prevenzione: come evitare la perdita di udito che coinvolge il 12% degli Italiani

Se escludiamo patologie presenti dalla nascita, come la sordità congenita, nell’immaginario collettivo, i problemi di udito si sviluppano principalmente in tarda età. Questa convinzione risulta tuttavia inesatta, portando talvolta a trascurare una sintomatologia importante che, se diagnosticata nei tempi corretti, potrebbe evitare l’insorgere di patologie permanenti.

Ecco perché risultano di fondamentale importanza prevenzione e diagnosi precoce.

Cifre da non sottovalutare

Sono circa 7 milioni gli individui che soffrono di problemi di udito in tutta Italia, rappresentando il 12% della popolazione, con un’importante distinzione tra classi di età e un aumento significativo con l’invecchiamento.

A essere colpiti maggiormente sono dunque gli anziani, ma alcune patologie si stanno diffondendo anche tra i più giovani. Dati dell’AIRS (Associazione Italiana Ricerca Sordità), rivelano come alcuni disturbi colpiscano il 50% degli over 80, il 25% della fascia di età compresa tra i 61 e gli 80 anni – tanto che un over 65 su 3 lamenta problematiche a livello uditivo – e il 10% interessi una classe d’età tra i 13 e i 45 anni.

Spesso, a prescindere dall’origine del disturbo, si ritiene che l’unica soluzione per la perdita dell’udito sia l’utilizzo di apparecchi acustici. Tuttavia, la causa può talvolta essere trovata in diverse condizioni patologiche che, se diagnosticate tempestivamente, possono essere risolte senza rischiare di trasformarsi in problematiche permanenti.

È dunque importante, ai primi segnali, rivolgersi a un otorinolaringoiatra.

Ipoacusia: definizione, tipologie e cause

Per ipoacusia si intende un disturbo dell’udito che provoca l’incapacità, parziale o totale, di percepire un suono o delle parole.

A seconda del grado di coinvolgimento dell’apparato uditivo è possibile distinguere tra:

ipoacusia trasmissiva, quando la patologia coinvolge le parti più esterne dell’orecchio. Le cause principali sono i tappi di cerume, le perforazioni del timpano, le otiti acute o croniche;

ipoacusia neurosensoriale , una perdita uditiva causata da un danno localizzato che colpisce l’orecchio interno, a livello della coclea (ipoacusia cocleare) o a livello del nervo acustico (ipoacusia retrococleare). Si distingue per l’incapacità di trasmissione delle informazioni sonore dall’orecchio interno al cervello, che impedisce la trasformazione degli impulsi elettrici in suoni;

, una perdita uditiva causata da un danno localizzato che colpisce l’orecchio interno, a livello della coclea (ipoacusia cocleare) o a livello del nervo acustico (ipoacusia retrococleare). Si distingue per l’incapacità di trasmissione delle informazioni sonore dall’orecchio interno al cervello, che impedisce la trasformazione degli impulsi elettrici in suoni; ipoacusia improvvisa , quando la perdita dell’udito si palesa improvvisamente o in un periodo di tempo inferiore alle 24 ore;

, quando la perdita dell’udito si palesa improvvisamente o in un periodo di tempo inferiore alle 24 ore; ipoacusia percettiva (o centrale), un malfunzionamento localizzato a livello del tronco encefalico, la regione del cervello incaricata dello smistamento dei segnali nervosi, o delle strutture ad esso superiori come la corteccia, il cervelletto, l’ipotalamo e i nuclei della base, ossia tutte le strutture che controllano le funzioni superiori. Tra le cause, traumi acustici acuti, traumi dell’orecchio o malattie infettive come la meningite.

Quando una diagnosi precoce può fare la differenza

Partendo dal principio secondo cui buona parte delle cause di perdita di udito può essere contrastata attraverso strategie e interventi clinici durante il corso della vita, risulta fondamentale che ci sia prevenzione già a partire dal periodo prenatale, fino all’età avanzata.

“Prevenire tempestivamente sul danno uditivo, con opportuni test audiometrici – come l’esame audiometrico tonale, l’esame audiometrico vocale e l’esame impedenzometrico – e i giusti apparecchi acustici, permette di rallentare l’evoluzione del quadro clinico e di conseguenza contrastare e rallentare la progressione di disordini cognitivi di vario tipo e grado.”

L’otorinolaringoiatra è inoltre in grado di diagnosticare:

patologie infiammatorie dell’orecchio come otiti catarrali o purulente con possibili conseguenti sordità rinogene (dovute cioè a processi infiammatori nasali o adenoidei);

o purulente con possibili conseguenti sordità rinogene (dovute cioè a processi infiammatori nasali o adenoidei); disturbi respiratori del sonno : russamento e sindrome dell’apnea e del sonno;

: russamento e sindrome dell’apnea e del sonno; squilibri funzionali della muscolatura oro-faringea e relativi problemi di deglutizione;

disturbi della voce, del linguaggio, della fluenza e dell’apprendimento.

Prenotare una visita a Brescia: a chi rivolgersi

