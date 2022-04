A Bergamo tornano i tattoo e le birre artigianali

Dopo due anni di stop, sta tornando un evento tanto atteso dedicato a tutti gli appassionati di tatuaggi.

Un evento dove è possibile svagarsi, bere birra artigiananale e conoscere numerosissimi artisti.

Dove e quando poter trovare tutto questo? Il 30 aprile e l?1 maggio presso il Polo fieristico di Chiuduno (BG), all?interno di una vera e propria full immersion di tattoo, birre artigianali, spettacoli, musica, vintage e tanto altro ancora. In sole due parole: Tattoo Weekend.

Numerosi gli artisti coinvolti a partecipare, così come numerose le iniziative qui presenti per concedere allo spettatore un divertimento a 360 gradi.

Il programma del Tattoo Weekend

Il programma del Tattoo Weekend è vario e articolato. Ecco di seguito l?elenco delle iniziative ed eventi all?interno della manifestazione:

Musica dal vivo: sabato 30 aprile alle ore 22.00 nell?area spettacoli internasi esibirà il gruppo Sandness

Gara dei dinosauri: domenica 1 maggio alle ore 16.00 una divertente competizione tra T-Rex, pronti a sfidarsi a suon di corsa

Tattoo contest: sabato 30 aprile e domenica 1 maggio alle ore 19.00

Beer contest: sabato 30 aprile alle ore 18.30

Miss Curvy: sabato 30 aprile alle ore 18.45

Miss Pin Up: domenica 1 maggio alle ore 18.45

All?interno della manifestazioni tre altre grandi aree tematiche: l?Area Vintage, in collaborazione con Heloise Bow Flapper e Pin Up Italy; l?Area Bimbi a cura di Felici e contenti; l?Area Food interna ed esterna no stop.

Info e contatti

All?interno della pagina Facebook della Tattoo Weekend di Chiuduno e nel sito appositamente dedicato, è possibile rimanere aggiornati su tutti gli artisti coinvolti in questi due giorni.

Vi è anche una sezione fotografica che consente di rivedere tutte le foto delle edizioni passate della manifestazione. Per prepararsi al meglio a questi due giorni di fuoco!