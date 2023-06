Riciclare bottiglie in plastica aiuta l’ambiente e fa vincere premi

Al mondo esistono oltre 200 tipi di plastica, ma non tutte hanno caratteristiche simili. Tra le più sostenibili rientra sicuramente il PET, un materiale riciclabile al 100% e riutilizzabile, praticamente, all’infinito.

A questo proposito, Coripet, un consorzio volontario e senza scopo di lucro, ha lanciato un progetto virtuoso che intende promuovere la raccolta e il riciclo di bottiglie in PET: grazie all’installazione su tutto il territorio italiano di ecocompattatori intelligenti, i cittadini possono riciclare in pochi attimi le proprie bottiglie in plastica (che contengono acqua, succhi, oli, aceto) in modo sostenibile, dando loro una nuova vita e limitando fortemente la produzione di nuova plastica.

Fare del bene all’ambiente e vincere una crociera

Per spingere le persone a contribuire a un’economia di tipo circolare, Coripet sta promuovendo il concorso “Segui una nuova rotta”, mettendo in palio 40 crociere Costa per chiunque porti bottiglie in PET negli ecocompattatori.

L’ultima crociera è stata vinta proprio a Brescia, al Drink Shop di via Triumplina, in cui il virtuoso e fortunato cittadino si è aggiudicato un viaggio del valore di 1750 euro.

Come partecipare al concorso

Chiunque voglia partecipare al concorso – valido fino al 31 ottobre 2023 – dovrà scaricare l’app Coripet (disponibile per i dispositivi Android e iOS), riciclare le bottiglie in plastica nell’ecocompattatore più vicino e raccogliere i punti.

Questi potranno essere convertiti in sconti e vantaggi nei negozi partner dell’iniziativa e chiunque potrà partecipare alle estrazioni mensili dei viaggi in palio: ogni mese – per otto mesi – cinque crociere.