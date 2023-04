Pasquetta, 5 idee per un divertimento assicurato

Pasquetta è indubbiamente uno dei momenti più attesi dell’anno. Un lunedì festivo primaverile che, dopo la domenica di Pasqua, permette finalmente di prolungare quei momenti di relax e di sano divertimento. Come tutte le “feste comandate”, vi verrà sicuramente più volte riproposta la fatidica domanda, “Cosa fai a Pasquetta?”. Qui vi proponiamo 5 idee: chissà che quest’anno non siate proprio voi a prendere in mano l’organizzazione.

1) Picnic

Un classico, ma davvero tanto atteso. Il vostro prato preferito, il più vicino a casa o quello con la vista migliore, è lì che vi attende e sapete dove trovarlo. Non vi resta che preparare qualcosa di pratico e di buono: frittata, pasta fredda, polpettine, non possono mancare nel vostro cestino. Il divertimento, con la compagnia giusta, sarà assicurato.

2) Grigliata di Pasquetta

C'è chi aspetta la Pasquetta esclusivamente per la prima grigliata dell'anno. La scelta del posto, la rigorosa selezione degli invitati, la marinatura della carne. Dopo aver fatto bene i preparativi arriva l’accensione del fuoco e si può procedere con la cottura. Risate, divertimento e il primo caldo la rendono speciale.

3) Visitare mostre o musei

L'Italia ha il primo patrimonio culturale mondiale con 3.400 musei, 2.100 aree e parchi archeologici e ben 43 siti Unesco. Mostre e musei sono aperti anche a Pasqua e Pasquetta: un'occasione da non perdere per visitarli, a cominciare da quelli cittadini che spesso sono i primi che tendiamo a trascurare.

4) Torneo di videogiochi

Dopo aver trascorso molte ore al chiuso, in ufficio o a scuola, tendiamo a non prendere nemmeno in considerazione l’ipotesi di dover trascorrere la Pasquetta in casa. Un’alternativa in caso di pioggia, però, dobbiamo averla. Perché non pensare a un bel torneo di videogiochi? Possiamo pensare al classico videogioco sul calcio o anche a qualcosa di più vintage. Perché non fare un tuffo nel divertimento e nella nostalgia con alcuni dei videogames indimenticabili degli anni '80? Donkey Kong, Pac-Man, Tetris, Bubble Bobble, Street Fighter sono ancora capaci di trasmettere la loro magia.

5) Andare al mare o in montagna

La gita fuori porta è l’essenza stessa della Pasquetta. Protagonista di innumerevoli film come di alcuni dei più bei ricordi di famiglia. Una gita al mare o in montagna, l’importante è farla con le persone giuste. Riuscire a scegliere anche l’orario perfetto per la partenza e per il rientro, evitando code, sarebbe davvero un colpaccio.

