Una nuova ricerca di lavoro per magazzinieri Amazon

Stai cercando lavoro come magazziniere? Scopri subito questo annuncio e dai una svolta alla tua carriera!

L'agenzia per il lavoro Adecco cerca una persona motivata per un ruolo a tempo pieno di Addetto/a allo smistamento per Amazon. Le candidature verranno prese in considerazione per il ruolo di magazziniere in una delle sedi vicine a Cividate al Piano (Bergamo).

Leggi l'annuncio e candidati subito!

Informazioni pratiche

Il salario si colloca nella fascia alta del settore della logistica. Non è necessaria esperienza pregressa, verrà fornita adeguata formazione sul posto di lavoro.

Le attività

Nello specifico, la figura selezionata si occuperà di:

- Ricevere, controllare, smistare e stoccare tutti i prodotti

- Prelevare, imballare e spedire tutti gli ordini usando uno scanner

- Gestire tutti i prodotti Amazon, anche alcolici e prodotti a base di carne di maiale

- Rispettare le norme di sicurezza e qualità

- Sollevare carichi fino a 15 KG

- Muoversi a piedi fra le varie postazioni.

Scopri tutti i dettagli e invia subito la tua candidatura!