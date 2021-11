Nuovo Iscritto in palestra? Preparati al meglio

Scegliere di allenarsi è la decisione migliore che si possa prendere in termini di amor proprio, la frenesia della vita moderna ci ha costretto ad una vita sedentaria, scegliere di allenarsi significa ritagliarsi del tempo e prendersi cura del proprio corpo.

L’inizio è il momento più difficile e soprattutto per quanto riguarda l’allenamento in palestra è quello che può fare la differenza tra un bel percorso o un rapido abbandono degli allenamenti. L’allenamento in sala pesi non richiede un’attrezzatura particolare, sono sufficienti un completo comodo che lasci ampia libertà di movimento, un buon paio di scarpe che sostengano il corpo e soprattutto una bottiglia d’acqua.

Quindi quali sono gli elementi necessari per potersi allenare correttamente? La programmazione e gli obiettivi!

Pianificare l’allenamento

Quando ci si inizia ad allenare, soprattutto se si è alle prime armi non si conosce l’importanza di porsi degli obiettivi periodici, settimanali, mensili, semestrali e annuali. Perché sono importanti? L’importanza di porsi degli obiettivi è data dal fatto che hanno una doppia valenza, a livello psicologico e fisico.

A livello psicologico sono fondamentali perché attivano nel cervello quella sensazione di appagamento (rilascio di endorfine) data dal successo appena conseguito e tanti piccoli successi sul lungo periodo ne creano uno grande, ad esempio se mi pongo l’obiettivo di aumentare il carico allenante di un chilo a settimana, alla fine del mese avrò aumentato di 4 chilogrammi.

A livello fisico invece ci consentono di capire se il protocollo di allenamento che stiamo seguendo è corretto, e lo capiamo semplicemente ascoltando ed osservando il nostro fisico e come risponde ai vari allenamenti. L’allenamento non deve essere uno sprint, ma una maratona; una sana abitudine da perseguire per tutta la vita, con conseguenti periodi più prolifici e altri meno soddisfacenti. Una volta che abbiamo accettato e capito questo concetto cosa fare?

Come iniziare ad allenarsi: scegliere la palestra giusta e rivolgersi agli esperti

Il luogo dell’allenamento è fondamentale, anche l’occhio vuole la sua parte e allenarsi in una palestra brutta, dove gli spazi dei macchinari non sono stati studiati a dovere contribuisce a rendere più pesante l’allenamento.

Rivolgersi a degli esperti ci consente di non commettere errori, di approfittare dell’esperienza di figure preparate che conoscono a fondo la materia che ci consentano di risparmiare tempo evitando di sbagliare allenamenti, di perdere la voglia non vedendo risultati o peggio di infortunarci.

Bisogna trovare un luogo studiato nel dettaglio e frequentato da professionisti, come la palestra McFIT di Brescia. In questa palestra nulla è lasciato al caso, a partire dall’arredamento delle sale, curato nel dettaglio e abbellito da murales del celebre writer Shine Royal. La posizione centrale della struttura la rende facile da raggiungere e consente di allenarsi nel contesto del centro storico di Brescia. I macchinari, tutti di marca Techogym, sono di altissima qualità e offrono infinite combinazioni di allenamenti.

Per gli amanti del corpo libero e degli allenamenti funzionali sono disponibili intere sale, dove potersi allenare al meglio grazie ad un’enorme varietà di esercizi che coinvolgono il nostro peso corporeo o l’utilizzo di attrezzi come kettlebell o corde.

Per tutti coloro che hanno poco tempo o che vogliono ottimizzare l’allenamento nel centro McFIT di Brescia è disponibile un parco corsi da 30 o 60 minuti dedicati a tutti coloro che vogliono provare un allenamento efficacie e diverso dal solito.

Corsi live, tenuti dai migliori coach per migliorare resistenza, rafforzare i muscoli o rilassare il corpo con lo yoga.

Ultimo fattore, ma non per importanza, tutto lo staff che lavora nel centro McFIT di Brescia è altamente qualificato e preparato per comprendere la vostra condizione fisica e stilare un piano di allenamento adeguato alle vostre esigenze, seguendovi passo passo verso il vostro percorso di miglioramento.

Amarsi e allenarsi sono scelte che devono diventare una costante della nostra vita, un momento quotidiano da dedicare a sé stessi.

Uomini o donne, giovani e meno giovani, non è mai troppo tardi per iniziare ad amarsi e nel centro McFIT di Brescia troverete tutto ciò che serve per diventare la versione migliore di sé.