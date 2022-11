Configuratore 3D e AR, uno strumento prezioso per migliorare il proprio business

Tecnologie sempre più innovative e all’avanguardia stanno prendendo piede in quasi tutti i settori e coinvolgono le più svariate attività.

A livello aziendale, ad esempio, uno degli obiettivi più importanti è quello della digitalizzazione, strumento fondamentale affinché le imprese si mantengano competitive in un mercato del lavoro in continua evoluzione.

Tale attività non coinvolge, unicamente, la dematerializzazione documentale, ma è un processo trasformativo profondo, che rivede l'impresa in un’ottica più moderna, in grado di affrontare le nuove sfide con un approccio tecnologico, sociale e culturale rinnovato.

Maggiore sicurezza, efficienza e produttività sono solo alcuni dei vantaggi offerti dalla digitalizzazione.

Gli strumenti a disposizione delle aziende per migliorare i propri risultati, però, sono più numerosi di quanto si possa pensare.

Tra i più innovativi e interessanti ci sono i configuratori in 3D.

Pratici e immediati, rappresentano un'eccellente soluzione a supporto della vendita di un prodotto, sia in ambiti B2B che B2C. Rappresentano, infatti, dei validi strumenti per offrire, all’utente, una esperienza di acquisto piacevole, coinvolgente ed efficace.

Implementabili nei siti web, ma utilizzabili anche in punti vendita fisici, presso fiere o in qualsiasi altro contesto sia necessario, i configuratori di prodotti 3D e AR rendono rapido e immediato, per il cliente, visualizzare il prodotto d’interesse a 360°, configurandolo e personalizzandolo.

Configuratore 3D e AR su misura

Vanta grande esperienza nel settore Glacom, azienda internazionale specializzata nell’aiutare le imprese nel proprio sviluppo, supportandole con strumenti tecnologici all’avanguardia. All’interno di Glacom operano esperti nel campo della consulenza strategica, dell’informatica e della finanza agevolata, che mettono a disposizione il loro bagaglio di competenze; grazie a queste, sono in grado di affiancare un’impresa offrendo una consulenza continuativa, studiata sulle reali esigenze aziendali, rimanendo ben focalizzati sul principale obiettivo, che consiste nel favorire la crescita dell’azienda.



L’elevata personalizzazione delle proposte è possibile, anche, grazie alla presenza di un team interno di informatici esperti, vero e proprio punto di forza di Glacom: questi professionisti sono, infatti, in grado di progettare e realizzare gli applicativi su misura.

Glacom dispone di soluzioni di visualizzazione, tra le quali non poteva mancare il configuratore in 3D e AR.

Tutto questo senza l’impiego di app o plugin aggiuntivi: il team interno si occupa di creare una soluzione ad hoc, implementabile nei siti web, nei punti vendita fisici e, in generale, in qualsiasi contesto sia utile.

Scegliere di dotarsi di un configuratore 3D e AR significa poter offrire ai clienti un’esperienza di acquisto estremamente realistica, mettendoli in condizione di configurare i prodotti direttamente dai propri device (pc, tablet o smartphone), dando dei benefici sia all’acquirente che all'azienda venditrice.

L’utente, infatti, può visionare il prodotto desiderato esattamente come se l’era immaginato, posizionato all’interno di un ambiente specifico, effettuando l’acquisto in maniera più sicura e consapevole. Questa possibilità genera una maggiore fiducia nell’acquirente, diminuendo in modo sensibile il tempo d’acquisto.

Da non sottovalutare, poi, il fatto che l’autonomia offerta al cliente va a supportare il reparto commerciale, semplificando il lavoro.

Ci sono vantaggi anche per quanto riguarda la vendita online: diversi studi, infatti, mostrano come i siti web con configuratori incrementino sia i tassi di conversione che la spesa media dei clienti.

Un livello di configurazione per ogni esigenza

Glacom ha studiato 4 livelli di configurazione, partendo dalla più semplice per arrivare a quella maggiormente articolata.

Livello 1: catalogo in 3D con realtà virtuale (VR)

Consente la rappresentazione dei prodotti in 3D, visibili da ogni angolazione, servendosi di modelli all’avanguardia e di elevata qualità, realizzati su misura. I dettagli sono visibili in modo reale.

Tale soluzione è compatibile con tutti i principali CMS (Content Management System).

Livello 2: catalogo in 3D con realtà aumentata (AR)

Questa opzione offre tutti i vantaggi del Livello 1 e non richiede app o plugin per funzionare (si tratta di un’esperienza nativa).

Grazie alla realtà aumentata (augmented reality, AR), è possibile interagire con l'oggetto virtuale, mantenendo la posizione e le proporzioni nello spazio.

La tecnologia impiegata unisce elementi reali ed elementi interattivi in grafica computerizzata.

Livello 3: configuratore Basic

Flessibile e immediato, il configuratore basic offre infinite combinazioni di colore e materiale, permettendo al cliente di sperimentare numerose combinazioni, di osservare il prodotto a 360°e di effettuare zoom sullo stesso.

Il risultato finale è restituito in tempo reale.

LIvello 4: configuratore Advanced

Il configuratore Advanced rappresenta la soluzione più articolata e completa.

Racchiude tutti i vantaggi del configuratore Basic, aggiungendo la gestione di configurazioni modulari e logiche di vincolo.

L’utente, in questo caso, ha la massima opportunità di personalizzazione del prodotto, applicandovi diversi attributi, seguendo le personali preferenze.

Attenzione al caso specifico

A seconda delle esigenze e dei prodotti venduti, si può optare per un’opzione piuttosto che per un’altra.

L’iter seguito per la realizzazione di un configuratore che risponda perfettamente alle necessità aziendali, è però sempre lo stesso; si tratta di un processo fondamentale per ottenere la soluzione ideale, studiata sul caso specifico.



Per prima cosa, il team di Glacom si interfaccia con il cliente, al fine di approfondire la conoscenza dell’azienda, i relativi valori e la filosofia che persegue.

In seguito, viene analizzato il prodotto oggetto del configuratore, comprendendo tutte le sue caratteristiche, le variabili e le applicazioni.

La seconda azione prevista è la creazione di modelli in 3D del prodotto, sulla base del disegno tecnico o del campione fisico fornito, realizzati in alta definizione. Viene riservata particolare attenzione alla personalizzazione.

A questo punto, i professionisti di Glacom si dedicano alla costruzione della piattaforma informatica per l'elaborazione dei disegni in 3D, considerando le regole e i vincoli imposti dal caso.

Infine, dopo essere stato testato, si mette in funzione il configuratore, implementandolo nel sito web proprietario o in qualsiasi altro supporto digitale.



Per ricevere maggiori informazioni o chiarimenti in merito, è possibile compilare il form presente sul sito o chiamare il numero 0365-541710 oppure scrivere a mail@glacom.it.