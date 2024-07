Automobili: la concessionaria di successo che allarga i propri orizzonti

In un mondo caratterizzato da cambiamenti rapidi e costanti, la capacità che ha un'azienda di innovarsi continuamente e guardare avanti è fondamentale per avere successo e, soprattutto, per mantenerlo nel corso degli anni.

Saper allargare i propri orizzonti, anticipare le tendenze e adattarsi alle nuove esigenze del mercato è cruciale per prosperare e innovare, in un'epoca contraddistinta da una concorrenza sempre più ampia e da clienti sempre più esigenti.

Sviluppo e innovazione, con il cliente sempre al centro

In provincia di Brescia c'è una concessionaria d'auto che ha fatto della continua crescita e dell'innovazione le proprie colonne portanti riuscendo, in 55 anni di storia, a distinguersi per la sua capacità di rinnovarsi, mantenendo alti tutti gli standard. Stiamo parlando della concessionaria F.lli Bonaventi.



Leader in Lombardia per quel che riguarda il marchio Opel sin dal 1970, la F.lli Bonaventi S.p.A. è da sempre all'avanguardia nelle innovazioni e nello sviluppo tecnologico, un luogo in cui la soddisfazione del cliente è messa costantemente al primo posto. Azienda rimasta a gestione familiare che, negli anni, ha maturato un'esperienza tale da permettergli di continuare a crescere e di sviluppare nuove competenze che non si limitano all'esposizione e alla vendita di autovetture, ma riguardano anche l'officina specializzata, il magazzino ricambi e tanti altri aspetti.

Una crescita costante che ha portato, prima all'allargamento del business dalla natìa Manerbio alla vicina Orzinuovi, per poi inaugurare, nel 2020, l'esteso showroom di Rovato, caratterizzato da un reparto assistenza all'avanguardia, per venire incontro ad ogni esigenza del cliente.

Ma non è finita qui! La F.lli Bonaventi arricchisce la propria offerta con tre nuovi marchi: FIAT, Jeep ed EVO, che si vanno ad aggiungere a Opel e che rendono la concessionaria bresciana ancor più protagonista del comparto automobilistico lombardo. Quattro importanti brand per rispondere ancora meglio alle necessità di una percentuale sempre più ampia di automobilisti.

Tanti servizi per una proposta completa

Offerta completa che mette al centro il cliente, con servizi che riguardano sia il pre che il post vendita. Esposizione e vendita auto, officine specializzate che – tra le altre cose – vantano un'ampia disponibilità di pneumatici e offrono anche il servizio di deposito gomme per il cambio stagione, centro revisioni, distribuzione di ricambi originali, noleggio a lungo termine: sono solo alcuni dei servizi offerti nelle tre sedi della F.lli Bonaventi.

Non rimane che andare nel punto vendita più vicino per scoprire il mondo F.lli Bonaventi e visitare il sito web per rimanere costantemente aggiornati su tutte le novità e le iniziative, prenotare un test drive o un tagliando oppure richiedere un preventivo.